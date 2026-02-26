Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского 3

1,200

В течение трех недель.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф допустил, что встреча президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться в ближайшие три недели. «Мы с Джаредом Кушнером настроены оптимистично и надеемся, что предложенные нами инициативы помогут сблизить позиции сторон в течение ближайших трех недель — и, возможно, приведут даже к саммиту между Зеленским и Путиным», — сказал Уиткофф в интервью Fox News. Он также не исключил трехсторонний формат — с участием президента Дональда Трампа.

При этом Уиткофф подчеркнул, что Трампа не будет участвовать во встрече, если не увидит реальной перспективы её результата. Кроме того, Уиткофф напомнил, что подвергался критике за частые контакты с Путиным, но пояснил, что для подготовки возможной сделки ему было необходимо понять «мотивы и цели» Кремля. «Думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными», — заявил спецпредставитель Трампа. Всего Уиткофф встречался с Путиным восемь раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com