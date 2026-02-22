Появился перехват ГУР об издевательствах в армии РФ

Появился перехват ГУР об издевательствах в армии РФ1
- 22.02.2026, 17:05
- 4,754
Оккупантов мотивируют" простреленными ногами.
Российское командование применяет к подчиненным давление, унижения и угрозы физической расправы.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.
Согласно перехвату разведки, командование оккупантов игнорирует ситуации, когда их военные оказываются в поле без связи, воды и провизии.
Вместо того, чтобы выяснить, почему так произошло, к личному составу применяются «традиционные» для армии РФ методы «решения» проблем.
В частности, перехват демонстрирует бесчеловечное отношение командования к солдатам. Для контроля над подчиненными используются угрозы физической расправой, а также предлагается простреливать ноги.