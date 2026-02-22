закрыть
Появился перехват ГУР об издевательствах в армии РФ

1
  • 22.02.2026, 17:05
  • 4,754
Появился перехват ГУР об издевательствах в армии РФ

Оккупантов мотивируют" простреленными ногами.

Российское командование применяет к подчиненным давление, унижения и угрозы физической расправы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.

Согласно перехвату разведки, командование оккупантов игнорирует ситуации, когда их военные оказываются в поле без связи, воды и провизии.

Вместо того, чтобы выяснить, почему так произошло, к личному составу применяются «традиционные» для армии РФ методы «решения» проблем.

В частности, перехват демонстрирует бесчеловечное отношение командования к солдатам. Для контроля над подчиненными используются угрозы физической расправой, а также предлагается простреливать ноги.

