В Колумбии повстанцы начали атаковать дронами правительственные войска 3 22.02.2026, 18:15

3,576

БПЛА сбрасывают на военных гранаты.

Колумбийские повстанцы начали активно использовать дроны для атак на правительственные войска, что стало серьезной проблемой для армии Колумбии. Как сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников служб безопасности страны, за чуть более чем две недели военные сбили около 50 беспилотников, защищая государственную нефтеперерабатывающую станцию на границе с Венесуэлой.

Однако один раз солдаты не смогли вовремя обнаружить крупный дрон, обычно применяемый для распыления пестицидов, — он нёс четыре гранаты, взрыв которых убил одного военного.

По словам источников издания, использование беспилотников повстанцами растет «тревожными темпами». Речь идет о двух крупных группировках, десятилетиями воюющих с государством, включая Армию национального освобождения (ELN), особенно активную в приграничном регионе Катумбо. Президент Колумбии Густаво Петро в конце прошлого года признал, что у наркоторговцев есть «преимущество в воздушном пространстве». Перед этим дроны за несколько месяцев убили 58 солдат и полицейских и ранили еще 300 человек, пишет NYT.

Приобрести беспилотники повстанцам несложно — они покупаются в Колумбии, в том числе онлайн, или контрабандой ввозятся из Венесуэлы через слабо контролируемую границу, покрытую густыми лесами.

