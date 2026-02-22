Mercedes тайно модернизировала легендарный седан AMG 22.02.2026, 18:26

Образ оживил бывший главный дизайнер компании.

Компания Mercedes-Benz неожиданно вернула к жизни легендарный суперседан AMG, известный как «Red Pig», хотя приобрести новинку по-прежнему невозможно, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

История AMG начинается в 1967 году, когда инженеры Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер основали собственную фирму по разработке гоночных моторов недалеко от Штутгарта. Первый громкий успех пришел в 1971-м: модель AMG на базе Mercedes 300 SEL 6.8 выиграла свой класс в суточной гонке Spa 24 Hours и финишировала второй в абсолюте.

Теперь «Red Pig» получил виртуальное перерождение. Бывший главный дизайнер Mercedes Горден Вагенер опубликовал в Instagram изображения современной интерпретации знаменитого седана. Он сохранил фирменные черты оригинала, добавив современные элементы — светодиодные кольца вместо дополнительных фар и пятиспицевые колеса в стиле 1970-х.

Настоящий «Red Pig» до наших дней не сохранился. Его продали французскому промышленному концерну Matra и уничтожили при испытаниях авиационного оборудования. В 2000-х годах Mercedes создала точную реплику на основе оригинальных чертежей.

Сегодня Вагенер вновь оживил образ суперседана в своей книге Iconic Design, включив ранее неопубликованные материалы.

Хотя серийная версия так и не появится, поклонники AMG могут оценить этот смелый «виртуальный рестомод» — дань уважения автомобилю, заложившему фундамент легенды AMG.

