Мир живет в иллюзиях

22.02.2026, 18:32

Украинцы вынуждены жить в реальном мире.

В последние десятилетия музеи иллюзий стали настоящим брендом мирового туризма — куда бы ты ни поехал, всегда сможешь посетить такой. Париж, Вильнюс, Барселона, Вена, Краков, Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Сан-Диего, Сан-Франциско, Денвер, Тель-Авив, Дубай, Осака, Шанхай, Кейптаун, Найроби, Сидней… Один только перечень городов занял бы почти весь объем этого текста. И в этой индустрии есть определённый признак нашего времени — люди всё больше хотят убежать от реальности, от компьютерных игр до соответствующих музеев…

Если внимательно посмотреть на ситуацию, мы увидим, что вся наша жизнь теперь проходит в музее иллюзий. Украинцы, по крайней мере большинство, имели иллюзию, что Россия никогда не нападёт на Украину, и это убеждение удивительным образом продолжало определять восприятие реальности — а если быть точным, антиреальности не изменила даже оккупация Крыма и Донбасса. Путин продолжает пребывать в иллюзии неизбежной победы над Украиной — и я не знаю, отказался ли он за эти четыре года от веры в то, что украинцы спят и видят приход российских войск.

В 2014 году Путин, комментируя возможность введения своих войск в Украину, сказал, что «пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей — российские военные будут стоять позади людей, не впереди, а позади». И я по этому поводу написал статью, в которой говорил о готовности российского президента использовать украинских женщин и детей в качестве живого щита для своей армии. Так вот, министерство иностранных дел Российской Федерации обратилось к корпорации, на ресурсах которой был опубликован мой текст, с обвинениями в клевете и манипулятивном искажении слов Путина: мол, он имел в виду, что женщины и дети сами будут желать стоять впереди российской армии! И я, конечно, расценил эту претензию российских дипломатов как откровенное издевательство. Но позже, когда увидел, как Путин планировал свой «блицкриг» и парад, понял, что они, возможно, и не шутили — просто жили в «своей» реальности.

Но вернёмся к миру иллюзий. Трамп живёт в иллюзии договорённостей с Путиным и совместного заработка. Не знаю, действительно ли Зеленский до сих пор живёт в иллюзии, что сможет в чём-то убедить Путина во время личной встречи — но факт, что именно в этом иллюзорном свете он представлял себе начало своего президентства. Обычные люди во многих странах мира массово и уверенно голосуют за проходимцев и негодяев, которые рисуют им красивые картинки вместо того, чтобы предлагать политические программы. Зачем после этого ещё и посещать музей иллюзий и тратить деньги, я совсем не понимаю.

Благодаря триумфу новых информационных технологий и искусному контролю старых авантюристов над алгоритмами подачи информации люди перестают отличать иллюзию от реальности. В 2019 году, во время триумфа Зеленского, многие сетовали, что украинцы голосуют за сериал, а не за политическую позицию. Но в 2026 году голосование за сериал выглядит почти торжеством здравого смысла — потому что большая часть людей готова проголосовать за кадр из тик-тока.

Можно спросить самого себя, что человек моей профессии может сделать, кроме как принять вызов и соревноваться на новом информационном поле с армией некомпетентных идиотов, которые просто говорят людям то, что те хотят услышать, чтобы не выходить из мира собственных выдумок и собственного невежества. И могу ли я всерьёз надеяться победить в мире самовлюблённых миллиардеров и тупых «инфлюенсеров»?

Конечно, я собираюсь победить. Более того — я уверен в своей победе. И знаете, почему? Потому что реальность существует!

Это в музее иллюзий на вас может наехать огромный грузовик — и от этого не будет никаких последствий. На улице, то есть в реальной жизни, от вас не останется даже мокрого места. Это в музее иллюзий вас — и самих себя — будут убеждать, что Путин не решится на нас напасть. В реальной жизни будут бомбить наши города, убивать нас и вымораживать. Это в музее иллюзий украинцы будут встречать российских танкистов цветами и танцами — в реальной жизни они будут их убивать.

Понимаете теперь, чем иллюзия отличается от реальной жизни? Да, вы понимаете. Украинцы — один из первых народов, который вынужден теперь жить в полностью реальном мире, какие бы иллюзии ни сопровождали нашу жизнь. Но не сомневайтесь: скоро таких народов будет много.

Я уверен в победе именно потому, что знаю: никакая иллюзия не может победить реальность — знаю даже не со времён, когда занимаюсь журналистикой, а с тех времён, когда себя помню. Мне могут сказать, что человечество всегда жило верой — и ничего. Но не будем путать понятия. Вера приобретает значение только тогда, когда она сопровождается не словами и притчами, а поступками и готовностью к самопожертвованию. Если вы мне не доверяете — спросите мысленно у Иисуса Христа, он вам всё объяснит.

Поэтому если вы чувствуете себя одиноким в мире реальности, не бойтесь. Иллюзия никогда не сможет победить, даже если она способна на электоральные успехи и шабаш в социальных сетях. Жизнь всегда победит и смерть, и ложь — поэтому вам стоит быть на её стороне, если хотите выжить и не потерять самого себя.

Виталий Портников, zbruc.eu

