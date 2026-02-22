закрыть
Z-пропагандист: США и Украина заманили Кремль в ловушку

4
  • 22.02.2026, 18:42
  • 15,488
Z-пропагандист: США и Украина заманили Кремль в ловушку

И она закрывается.

Для продолжения агрессии против Украины Кремлю придется идти на очень рискованные шаги: новую волну мобилизации и заморозку вкладов россиян. Это обернется для РФ крахом. Такое мнение в своем блоге высказал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, передает «Диалог».

Он уверен, что следом за мобилизацией резервистов, если Кремль на это решится, последует заморозка банковских вкладов в РФ.

«Экономика и бюджет испытают удар такой силы, что иного выхода просто не останется», — написал Z-патриот.

Он уверен, что и в Вашингтоне, и в Киеве с большим нетерпением ждут, когда это произойдет. Это позволит им диктовать Кремлю условия мира.

«Ловушка закрывается. Именно затянувшаяся сверх меры война стала главной угрозой самому существованию нынешней политической системы», — написал Калашников.

Он констатировал, что высшее военно-политическое командование России оказалось неспособным вести современные войны с действительно сильными противниками.

«Беспомощна», с его слов, система и в том, чтобы поставить экономику и промышленность России на военные рельсы.

Z-блогер сравнил нынешнюю РФ с зоной, которая способна держать под уздой только зеков внутри, так как ее «башни и укрепления обращены внутрь».

