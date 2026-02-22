Z-пропагандист: США и Украина заманили Кремль в ловушку

Z-пропагандист: США и Украина заманили Кремль в ловушку4
И она закрывается.
Для продолжения агрессии против Украины Кремлю придется идти на очень рискованные шаги: новую волну мобилизации и заморозку вкладов россиян. Это обернется для РФ крахом. Такое мнение в своем блоге высказал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, передает «Диалог».
Он уверен, что следом за мобилизацией резервистов, если Кремль на это решится, последует заморозка банковских вкладов в РФ.
«Экономика и бюджет испытают удар такой силы, что иного выхода просто не останется», — написал Z-патриот.
Он уверен, что и в Вашингтоне, и в Киеве с большим нетерпением ждут, когда это произойдет. Это позволит им диктовать Кремлю условия мира.
«Ловушка закрывается. Именно затянувшаяся сверх меры война стала главной угрозой самому существованию нынешней политической системы», — написал Калашников.
Он констатировал, что высшее военно-политическое командование России оказалось неспособным вести современные войны с действительно сильными противниками.
«Беспомощна», с его слов, система и в том, чтобы поставить экономику и промышленность России на военные рельсы.
Z-блогер сравнил нынешнюю РФ с зоной, которая способна держать под уздой только зеков внутри, так как ее «башни и укрепления обращены внутрь».