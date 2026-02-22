закрыть
Зимний план россиян относительно Украины провалился

  • 22.02.2026, 18:48
  • 4,132
Зимний план россиян относительно Украины провалился

Украинцы выстояли.

Нанося удары по энергетике Украины, страна-агрессор Россия пыталась создать «тотальный блэкаут» и информационно подпитать «восстание украинцев». Но планы врага провалились, российские захватчики своих целей не достигли.

Об этом в воскресенье, 22 февраля, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Он отметил, что враг не смог обвалить энергосистему Украины благодаря усилиям энергетиков и помощи партнеров.

Кроме того, провалились попытки россиян информационно создать «пузырь революции».

«Часть их ботоферм банально блокировалась, также работа с населением велась 24/7, люди спускали гнев, но им объясняли реальную ситуацию. Тот случай, когда правда побеждает», — подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что это уже не первое подобное поражение РФ.

Коваленко указал, что поддержка Украины в европейских обществах остается стабильной, даже в тех странах, где пропаганда РФ особенно активна.

Кроме того, враг не смог породить раскол внутри самой страны.

«Можно говорить, что россияне проигрывают информационную войну, на которую тратят миллиарды ежегодно», — резюмировал руководитель ЦПД.

Он отметил, что своими действиями враг не достиг никакого стратегического преимущества.

«Наоборот, они проиграли нарратив о „преследовании в Украине верующих“ на Западе, хотя и продолжают за него биться, они проиграли тему похищения детей, проиграли историю об обвинении Украины в нежелании мира, проиграли дискредитацию поддержки Украины в Европе, в конце концов выборы в Молдове они тоже проиграли. И еще немало других треков», — акцентировал Коваленко.

И это, отметил он, имея огромное преимущество в ресурсах.

