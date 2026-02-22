Чалый: Визит Коула в Минск сорван

Чалый: Визит Коула в Минск сорван5
После окрика из Москвы.
Лукашенко настолько хотел поучаствовать в первом заседании трамповского Совета мира, что у него уже были заготовлены тезисы выступления перед мировыми лидерами, считает аналитик Сергей Чалый в свежем выпуске своей авторской передачи. Текст приводит «Салiдарнасць».
И раз уж добраться до Вашингтона у него не получилось, выслушивать все это довелось госсекретарю «союзного государства» Сергею Глазьеву, перед которым правитель Беларуси оправдывался за контакты с американцами.
По мнению Чалого, именно Дональду Трампу адресовался тезис о бездеятельности ООН: «Потому что раньше официальная позиция Беларуси всегда состояла в том, чтобы гордиться своей ролью соучредительницы этой организации».
А теперь Лукашенко, по его же уверениям, готов перекреститься, если найдется более действенная структура, так как ООН больше «ничего не решает».
Кроме вступительного славословия у несостоявшегося гостя из Минска были и советы для президента США, уверен Чалый. Начиная с Гренландии, куда Соединенные Штаты «могли хорошо вложиться», но «вызвали отторжение», до, разумеется, Венесуэлы.
Эксперт напомнил, что правитель много говорил о сложной логистике перелета в США, мол, все дело в этом, а не в его страхах: «Хотя его слова о спокойно прилететь и спокойно улететь — это снова не про логистику, а про страхи».
Но самым горячим моментом в разъяснительной беседе с Глазьевым были уверения, что Путин не запретил Лукашенко лететь к Трампу. По словам Чалого, получилось неубедительно, хоть минский союзник Кремля и пытался внушить, что он не для себя, а для них старается.
Эксперт утверждает, что этой неделе в Минск должен был прилететь спецпредставитель Трампа по Беларуси Джон Коул. Но очередной обмен политзаключенных на новую порцию уколов для похудения якобы сорвался именно после «дружеского» окрика из Москвы.