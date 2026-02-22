Сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале Олимпиады

Сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале Олимпиады14
19:00
- 5,896
Судьба «золота» решилась в овертайме.
В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и стала олимпийским чемпионом, пишет «Чемпионат».
На шестой минуте матча счёт открыл американский нападающий Мэтт Болди, который в сольном проходе по центру зоны протащил шайбу и отправил её в угол ворот Джордана Биннингтона. Передачи на свой счёт записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.
На 39-й минуте игры счёт сравнял канадский защитник Кейл Макар с передачи Девона Тэйвза. В середине второго периода сборная Канады не реализовала большинство в формате «пять на три».
В третьем периоде обе команды не реализовали большинство. Несколько потрясающих спасений совершил вратарь сборной США Коннор Хеллебайк.
Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую шайбу» забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.