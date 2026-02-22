закрыть
Белорусам посоветовали, что спрятать и изменить в своей подписи

  • 22.02.2026, 19:07
Белорусам посоветовали, что спрятать и изменить в своей подписи

Для защиты от мошенников.

Старший научный сотрудник лаборатории технических и криминалистических исследований Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Диана Жолудева рассказала, что спрятать и изменить в своей подписи для ее защиты от мошенников. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», специалист рассказала в рамках образовательного проекта «Искусство и тайны ручного письма» Национальной библиотеки Беларуси.

«Рекомендую хорошо подумать над выбором подписи, чтобы усложнить задачу мошенникам. Для защиты подписи советую спрятать точку ее начала и конца, сделать как можно больше резких остановок и изменить направление движения», - дала совет Диана Жолудева.

Также представитель НПЦ Госкомитета судэкспертиз заметила, что у каждой подписи свое строение. Многие элементы считывают электронные планшеты, на которых в различных организациях порой просят расписаться гражданина. Это и отличия в нажимах, и разное время тех или иных элементов автографа, и траектория движения руки в воздухе. Все это злоумышленники повторить не смогут даже при долгих тренировках.

