Белорусам посоветовали, что спрятать и изменить в своей подписи

Белорусам посоветовали, что спрятать и изменить в своей подписи5
- 22.02.2026, 19:07
Для защиты от мошенников.
Старший научный сотрудник лаборатории технических и криминалистических исследований Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Диана Жолудева рассказала, что спрятать и изменить в своей подписи для ее защиты от мошенников. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», специалист рассказала в рамках образовательного проекта «Искусство и тайны ручного письма» Национальной библиотеки Беларуси.
«Рекомендую хорошо подумать над выбором подписи, чтобы усложнить задачу мошенникам. Для защиты подписи советую спрятать точку ее начала и конца, сделать как можно больше резких остановок и изменить направление движения», - дала совет Диана Жолудева.
Также представитель НПЦ Госкомитета судэкспертиз заметила, что у каждой подписи свое строение. Многие элементы считывают электронные планшеты, на которых в различных организациях порой просят расписаться гражданина. Это и отличия в нажимах, и разное время тех или иных элементов автографа, и траектория движения руки в воздухе. Все это злоумышленники повторить не смогут даже при долгих тренировках.