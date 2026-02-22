БЖД сняла популярные поезда Stadler с двух маршрутов

БЖД сняла популярные поезда Stadler с двух маршрутов2
- 22.02.2026, 19:36
В рейсы пустят составы из вагонов локомотивной тяги.
«Белорусская железная дорога» (БЖД) сообщила, что снимет поезда Stadler с маршрутов № 733 Минск–Брест и № 734 Брест–Минск 22 и 23 февраля. Также перевозчик предупредил о временном отсутствии возможности купить билеты на эти поезда в системах и точках продаж БЖД.
Вместо Stadler в рейсы пустят составы из вагонов локомотивной тяги. Причиной замены БЖД назвала внеплановый технический осмотр этих поездов бизнес-класса серии ЭПМ. «Белорусская железная дорога» напомнила график:
поезд № 733 Минск–Брест отправится из столицы 22 февраля в 17:21 и прибудет в Брест в 21:06;
поезд № 734 Брест–Минск покинет областной центр 23 февраля в 6:34 и прибудет в Минск в 10:41.