Марионетку Лукашенко ждет падение

22.02.2026, 19:55

9,912

Пора отрезать ниточки.

Украина 18 февраля применила пакет санкций против режима Лукашенко. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ряд причин для такого решения, среди которых пособничество Беларуси в организации Россией ударов по украинским городам, а также снабжение РОВ продукцией белорусского военно-промышленного комплекса. Но это далеко не все.

Зеленый свет агрессору

Участие Беларуси в войне против Украины на стороне России не нуждается в каком-то отдельном доказательстве и проведении некоего расследования. Режим Лукашенко поддерживал вторжение в Украину еще до того, как оно началось, предоставив территорию РБ в 2021 году для размещения там 40-тысячного российского военного контингента.

Любое оправдание белорусского диктатора, что, мол, ударная группировка российских войск накапливалась там в течение года из-за проведения совместных учений, не выдерживает элементарнейшей критики. За год в Беларуси было сконцентрировано сил и средств российской армии в три раза больше, чем сухопутные войска РБ.

То, что Россия накапливала войска для удара по Украине, прикрываясь учениями, а Лукашенко «ничего не знал», говорит либо о его умственной неполноценности, либо о беспринципном вранье в попытке оправдать содействие вторжению.

Но, помимо этого, режим Лукашенко традиционно способствовал и другим операциям России, информационного и гибридного характера, направленным как против стран ЕС, так и против Украины.

Многофункциональный Лукашенко

Режим Лукашенко, равно как и территорию Беларуси, Россия всегда использовала для разнообразнейших провокаций и спецопераций еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Думаю, важным будет напомнить о миграционном терроре, который устроили с территории Беларуси российские кураторы Лукашенко летом 2021 года на границе с Литвой и Польшей. Тогда через территорию РБ хлынули потоки нелегальных мигрантов, организованные российскими спецслужбами при полном потворстве режима Лукашенко.

Россия, используя знакомую методику ведения гибридной войны в формате «нас там нет» и «это не мы», применяла нелегальных мигрантов преимущественно из Сирии и Ирака, а также территорию Беларуси для давления на страны ЕС и членов НАТО, дестабилизации социальной и общественной обстановки. Помимо этого, страна-агрессор пыталась создать на границе Европы проблему, которая бы отвлекла внимание европейского политикума от украинского вопроса на фоне подготовки полномасштабного вторжения.

Кроме того, территория Беларуси годами использовалась российскими спецслужбами для осуществления разведывательной деятельности в отношении соседних стран ЕС, создания шпионских сетей, проведения информационных спецопераций и диверсий.

После полномасштабного вторжения и провала наступления на Киев Россия хоть и вывела основные силы с территории РБ, но продолжила создавать напряженность вдоль границы диверсионной и разведывательной активностью. В свою очередь, белорусская информационная машина фактически превратилась в филиал российской военной пропаганды и под управлением из Минска формирует в медиапространстве враждебное отношение к европейцам и украинцам.

После ухода основных российских сил территория Беларуси не стала безопаснее ни для Украины, ни для ее европейских соседей. Стоит вспомнить, что после мятежа Евгения Пригожина именно РБ на длительное время разместила у себя боевиков ЧВК «Вагнер».

Беларусь продолжает рассматриваться Россией как площадка для будущих военных операций как против Украины, так и против стран ЕС.

В частности, фиксируется строительство объектов для размещения военных, вместимость которых превышает потребности белорусской армии, а железнодорожная инфраструктура расширяется при участии РЖД.

И это помимо упомянутых президентом Украины причин введения санкций, среди которых:

– развертывание системы ретрансляторов для управления ударными дронами;

– сотрудничество белорусского ВПК с Россией и поставки продукции, необходимой для производства вооружений;

– размещение (или имитация размещения) комплекса «Орешник».

Режим Лукашенко является многофункциональным инструментом в руках России, оказывающим посредством этой марионетки давление как на Украину, так и на страны ЕС. И это неоспоримый факт.

Настало время этой марионетке окончательно отрезать ниточки от рук, ею управляющих. А что произойдет с марионеткой при падении — это уже ее проблемы. Главное, чтобы этот процесс получил международную поддержку, иначе Беларусь, увы, может еще на долгие годы остаться не только под руководством диктатора, но и источником угрозы как для Украины, так и для Европы.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

