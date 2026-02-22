«Щучинщина? Нет проблем!» 3 22.02.2026, 20:21

Китаец Валентин Сюй Байлун рассказал, как его изменил белорусский язык.

Белорусскоязычный гражданин Поднебесной Сюй Байлун накануне Дня родного языка рассказал «Белсату», как наш язык открывает человека миру и в то же время – приоткрывает ему доступ в саму душу собеседника. Такого не делает ни международный английский, ни «великий и могучий» русский. «Жить в глобализованном мире, не зная родного языка, – это просто низко», – утверждает наш собеседник.

Сюй Байлуну 29 лет. Его имя柏隆 можно перевести как «цветущий кипарис». Но в разговоре с журналистами Байлун говорит не о кипарисе, а о сосне – такое знакомое, солнечное и белорусское дерево (вспоминается «залатую сасну не паставіш у мох на калені» Анастасии Кудасовой). Во всех смыслах – поднебесное дерево.

Изучив белорусский язык, Сюй Байлун взял себе, согласно китайской традиции, еще одно имя, славянское, – Валентин. Признается, что особо не выбирал, взял «рандомно», без внимания на то, что в христианском мире оно ассоциируется с патроном влюбленных. Но так случилось. Китаец Валентин влюбился в белорусский язык. Во время разговора с ним употребляем чаще его славянское имя.

«Белорусский язык открыл меня миру»

«Валентин, ты уже семь лет носишь в себе белорусский язык. Я уверен, что новый язык всегда меняет сущность человека. Как изменил тебя наш язык?» – спрашиваем в начале разговора.

«Белорусский язык сделал меня более толерантным, более открытым миру. Если человек знает один свой язык, он закрыт в себе, он боится общаться с людьми. И мне кажется, что благодаря как раз белорусскому языку у меня нет сейчас этой боязни и страха, когда выхожу в мир, в котором встречаю людей самых разных культур и языков», – отвечает Валентин.

На наше замечание о том, что человек открывается миру прежде всего через такой универсальный язык, как английский, а не через «камеральный» белорусский, наш собеседник только улыбается.

«Но именно он сделал меня открытым. Английский тоже открывает, но, кажется мне, открытие это очень поверхностное. Ясно, что если владеешь английским, то можешь много с кем общаться, но проникнуть в глубину души человека через него нельзя, так как отношения происходят на поверхности, я бы так сказал. А белорусский погружает тебя в глубины собеседника», – утверждает белорусскоязычный гражданин Поднебесной.

«Мне уже хватит этого «величия» русского языка»

Валентин с легкостью сдает наш тест на «белорусскость» – с первого раза, четко и с улыбкой в голосе, выговаривает: «Щучинщина» («Нет проблем, я хорошо знаю эту песню»). А потом рассказывает, что в китайском языке звук «ч'» произносится так же твердо, как в белорусском, украинском и польском. И поэтому китайские студенты, изучающие русский язык, имеют большие проблемы с артикуляцией мягкого «ч'».

Показательно, что путь к белорусскому языку у китайца Байлуна, как и у большинства белорусов, пролегал через русский. После школы уроженец города Куньминь (провинция Юньнань) поехал в Пекин изучать филологию. Нужно было выбрать между хинди, испанским и русским. Выбрал последний. Но через четыре года обучения, в 2019-м, записался на факультатив белорусского языка и уже полностью отдался ему.

«А что было не так с русским? Те самые проблемы с мягким ч'?», – спрашиваем у Валентина.

«Честно говоря, у меня не было с этим проблем. Просто мне не очень нравится шовинизм в русском языке. В белорусском его нет. И второй фактор: когда учился в Китае, там чрезмерно любили все русское. Я не хотел подчиняться этому, мне кажется, стадному инстинкту», – говорит Валентин Сюй Байлун.

Он объясняет, что люди вокруг него часто увлекаются русским языком и культурой, потому что она «великая», их восхищает именно это «величие».

«Может, просто это модно. Я часто задумываюсь, что точно понимается под словом «великий», которое несет одну эмоцию, и может ли один язык, одна культура быть «больше» других. Ведь, по сути, все языки и культуры человечества равны. Все языки и культуры имеют право проявлять себя и рассказывать о себе наравне с другими. И это совсем не так, что «великое» имеет право выжать «маленькое», а «маленькое» не достойно внимания. Так я не вижу разницы между «великой» культурой и «маленькой». Это абсурдно», – рассуждает Валентин.

Он говорит, что его привлекает аутентичность, а не пафосное «величие» и высокомерное отношение к другим.

«Поэтому я решил, что буду совершенствовать также русский язык, углублять понимание этой культуры, но не буду вслепую пропагандировать ее так называемое «величие», которого уже предостаточно. Благо сейчас это «величие» кажется уничтожающим и разрушительным», – подытоживает Валентин Сюй Байлун.

Русским языком он владеет хорошо. Признается, что с русскоязычными белорусами разговаривает по-русски. «Чтобы было комфортно», – уточняет. Чем не белорус?..

В Китае пытался готовить драники самостоятельно

Факультативные занятия белорусского языка вела в Пекине преподавательница-белоруска. Она же посоветовала Валентину поехать по программе обмена студентами учиться в Беларусь. Так он оказался в Синеокой, где, также как каждому белорусу, пришлось отстаивать свою белорусскость. Байлуну трудно было понять, почему, приехав практиковать белорусский язык в БГУ, он вынужден слушать лекции по-русски на «Русской филологии». Не раз обращался к руководству университета, переводил с русского на белорусский и сдавал экзамены по-белорусски. Только на втором семестре, благодаря усилиям его научного руководителя, Валентину добавили несколько предметов из белорусской филологии. Дипломная работа, которую он успешно защитил в Минске, была посвящена названиям блюд и напитков в белорусском, украинском и русском языках.

«Это было такое сравнительное исследование. Например, о том, почему драники называются драниками в белорусском языке. Так же о других блюдах», – объясняет Валентин.

Особым фанатом драников, когда учился в Белоруси, он не был, но когда новоиспеченный магистр белорусской филологии вернулся в 2021 году в Китай, пытался несколько раз – по чистой ностальгии по нашей Родине – готовить их самостоятельно. Говорит, что «родителям понравились средне» – в Китае есть похожее блюдо из тертого картофеля, жареного на масле. В польском Кракове наш собеседник также время от времени готовит драники. Признается, что больше нравятся «з душамі».

В 2021 году, оказавшись на родине после Белоруси, Сюй Байлун решил поехать в Украину, чтобы учиться там в аспирантуре. Но в феврале 2022-го «вдруг началась война». Оставаться в Китае не хотел, так как там просто не имел куда приложить свои знания. А польским языком заинтересовался еще во время учебы в Минске. Поэтому решил продолжать учиться в Польше. Таким образом оказался в Кракове, где на украинской филологии в Ягеллонском университете пишет сейчас диссертацию. Тема ее связана с названиями животных в белорусском, украинском и польском языках. Это уже вторая магистратура Валентина Сюй Байлуна.

«Жить в глобализованном мире, не зная родного языка, – низко»

Свой блог в Instagram «Мови Валянціна» белорусскоязычный китаец также ведет на трех языках. Но доминирует белорусский. Утверждает, что он «слаще».

В одном из недавних интервью Валентин Сюй Байлун признавался, что только в Польше нашел белорусскоязычных собеседников – в Белоруси таких было мало. Ситуацию, когда белорусы и в эмиграции усваивают польский, английский, а иногда и китайский, но не учат родной язык, как ненужный в глобализованном мире, Валентин считает ненормальной.

«Я бы сказал, что у белорусов слабая национальная идентичность, ее чувство. Это, наверное, результат исторических событий, советской принудительной ассимиляции. Но ведь мы не выбираем, какой у нас будет родной язык, как не выбираем родину», – так это видит белорусскоязычный китаец.

«Я согласен с тем, что язык – это душа народа», – добавляет Валентин.

Жить в глобализованном мире, не зная родного языка, – это просто низко, считает наш собеседник. Глубина требует знаний о своем и о себе, того, что отличает тебя в массе.

Валентин Сюй Байлун мечтает вернуться в Беларусь, так как за полтора года пребывания в стране постоянно (царила пандемия) жил в Минске и не успел попутешествовать. «Даже на Минское море не съездил», – улыбается.

Работать в свободной и демократической Белоруси переводчиком с китайского было бы для него идеальным вариантом, говорит. Но пока что Валентин не заглядывает в будущее, так как «сейчас оно очень непредсказуемо». Потихоньку читает «Колосья под серпом твоим» (одну-две страницы в день), углубляет знания белорусского, украинского и польского. А День родного языка планирует провести в Австрии, где собираются студенты из разных стран, изучающие украинский.

«Что пожелаешь белорусам в День родного языка?» – спрашиваем на прощание.

«Это скажу одним предложением. Изучай и уважай белорусский язык, чтобы не умереть!» – повторяет за белорусским классиком китаец Валентин Сюй Байлуна, всем сердцем влюбившийся в белорусский язык.

