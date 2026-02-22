закрыть
26 февраля 2026, четверг
Весь мир следит за судьбой детеныша макаки с плюшевой игрушкой вместо мамы

  • 22.02.2026, 20:53
Весь мир следит за судьбой детеныша макаки с плюшевой игрушкой вместо мамы
Фото: Reuters

У истории есть счастливое продолжение.

История маленького макака Панча, который покорил миллионы пользователей соцсетей, получила счастливое продолжение, пишет The Independent.

Малыш из зоопарка Ichikawa City Zoo в Японии родился в июле прошлого года, но сразу был отвергнут матерью. Для утешения ему дали мягкую игрушку-орангутанга «Ора-мама», которую Панч носил в лапах почти постоянно. Видео с ним быстро стали вирусными, а в соцсетях появился хэштег поддержки — «Держись, Панч».

Теперь Панч постепенно интегрируется в стаю других макак. Сначала попытки были сложными, но потом другая обезьяна начала его вычесывать — знак доверия и принятия в мире приматов. На видео видно, как он играет с другими малыми и даже забирается им на спины, а старшие обезьяны обнимают его, демонстрируя, что он больше не один.

Смотрители отмечают, что Панч психически сильный и быстро оправляется даже после наказаний старших. Игрушка помогала ему чувствовать себя в безопасности, фактически заменяя мать.

История вызвала тысячи откликов: один из пользователей Instagram написал, что Панч храбр и гордится им. Японское подразделение IKEA передало зоопарку несколько мягких игрушек после визита своей президентки Петры Фаре.

