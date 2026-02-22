NYT: Аятолла Хаменеи готовится к ликвидации 8 22.02.2026, 21:04

Он ищет преемников.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился разработать план действий на случай покушений на руководство страны, в том числе на него самого. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на шестерых высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное формирование в структуре ВС Ирана).

По словам источников газеты, соответствующее поручение Хаменеи дал секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и нескольким другим политическим и военным соратникам. Они получили указание обеспечить, чтобы исламская республика выжила не только в случае американских и израильских ударов, но и при любых попытках покушения на ее высшее руководство, включая самого Хаменеи, сказано в публикации.

Хаменеи определил четыре уровня преемственности для каждой из военных и политических должностей, назначения на которые он осуществляет лично, рассказали собеседники NYT. Всем, кто занимает руководящие посты, он поручил обозначить до четырех возможных преемников, а также уполномочил узкий круг доверенных лиц принимать решения в случае его гибели или потери связи с ним.

