Брестчане жестко ответили лукашенковскому чиновнику.

Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский посетил предприятие «Брестводоканал». У него спросили, что будет с Горбатым мостом в Бресте. Он ответил кратко: «В перспективе путепровод готовится к реконструкции». Чиновник отметил, что к реконструкции целесообразно приступить после завершения масштабного ремонта моста через Мухавец по улице Шевченко. Напомним, его планируют открыть в январе 2029 года, пишет BGmedia.

Брестчане пишут в соцсетях, что уже устали от обещаний реконструировать Горбатый мост. Столько лет прошло, а мост все такой же:

«В последний раз, когда сказали, что делают реконструкцию Горбатого моста, оказалось в итоге, что просто покрасили заборчик! А дорога как была — яма на яме, так и осталась».

«Знаем мы эту перспективу. Сияющую разметку на дорогах ждем уже лет 20. Сумар обещал Бресту перспективу быть заметным из космоса».

«Давно пора там сделать что-нибудь хорошее».

«Горбатый давно пора переделать».

«Пока дойдут исправлять, уже и исправлять нечего будет. Да и другие уже развалятся».

Они обсуждают, нужно ли вообще реконструировать Горбатый мост. Некоторые считают, что можно просто построить рядом пешеходный мост. Или снести старый и построить новый:

«Реконструкция? Снести и построить нормальный!»

«Построить дополнительный пешеходный мост».

«Я, может, не специалист в мостостроении, но провести изыскания, заказать несколько плит пролета, провести монтаж/демонтаж — там проблема чисто с контактной сетью ж/д. И если обе опоры моста в порядке, работы на пару месяцев».

