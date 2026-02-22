Politico: ЕС теряет терпение по отношению к Трампу 5 22.02.2026, 22:22

Евросоюз обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей.

Европейский союз требует от США разъяснений относительно дальнейших шагов Вашингтона после того, как Верховный суд признал незаконными глобальные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

«Европейская комиссия запрашивает полную ясность в отношении шагов, которые Соединенные Штаты намерены предпринять после недавнего решения Верховного суда по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)», — говорится в жестком заявлении Еврокомиссии, опубликованном после того, как Трамп объявил о намерении ввести новый глобальный тариф в размере 15%, сообщает Politico.

В Брюсселе подчеркнули, что нынешняя ситуация не способствует обеспечению «честной, сбалансированной и взаимовыгодной» трансатлантической торговли и инвестиций. Ранее еврокомиссар по торговле Марош Шефчович провел переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Латником. ЕС пытается выяснить, сохраняет ли силу торговое соглашение, заключенное в Шотландии прошлым летом, на фоне новых тарифных угроз со стороны Трампа.

Из-за стремительно меняющейся ситуации один из ведущих европейских законодателей призвал Европарламент отложить голосование по законопроекту, необходимому для выполнения обязательств ЕС в рамках трансатлантической сделки.

Введение Трампом 15-процентного глобального тарифа сразу после проигрыша в Верховном суде стало «явным нарушением достигнутых договоренностей», заявил председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге. «В связи с этим я предложу приостановить ратификацию соглашения на данный момент», — подчеркнул он, не исключив также «пересмотра условий сделки».

