В Беларуси хотят делать зефир и майонез из нута 10 22.02.2026, 22:42

3,852

Необычные продукты хотят производить в Молодечно.

Зефир, майонез и безе из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы. Ее производство впервые освоили в Молодечно и готовят его к запуску, рассказывает госТВ.

В эфире пояснили, что аквафаба - это инновационный порошок из нута. Но пока что в экспериментальном цеху выпускают консервы: бобовые в томатном соусе, кукурузу, стручковую фасоль, питательные намазки. Объемы - под 20 тысяч единиц в месяц, а география поставок помимо Беларуси простирается на Россию и Казахстан.

«Совсем скоро предприятие расширит площади и откроет основной производственный цех», - уточнили на госТВ.

