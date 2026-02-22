закрыть
26 февраля 2026, четверг, 22:56
В Беларуси хотят делать зефир и майонез из нута

10
  • 22.02.2026, 22:42
  • 3,852
В Беларуси хотят делать зефир и майонез из нута

Необычные продукты хотят производить в Молодечно.

Зефир, майонез и безе из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы. Ее производство впервые освоили в Молодечно и готовят его к запуску, рассказывает госТВ.

В эфире пояснили, что аквафаба - это инновационный порошок из нута. Но пока что в экспериментальном цеху выпускают консервы: бобовые в томатном соусе, кукурузу, стручковую фасоль, питательные намазки. Объемы - под 20 тысяч единиц в месяц, а география поставок помимо Беларуси простирается на Россию и Казахстан.

«Совсем скоро предприятие расширит площади и откроет основной производственный цех», - уточнили на госТВ.

