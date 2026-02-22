В Беларуси хотят делать зефир и майонез из нута

В Беларуси хотят делать зефир и майонез из нута10
Необычные продукты хотят производить в Молодечно.
Зефир, майонез и безе из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы. Ее производство впервые освоили в Молодечно и готовят его к запуску, рассказывает госТВ.
В эфире пояснили, что аквафаба - это инновационный порошок из нута. Но пока что в экспериментальном цеху выпускают консервы: бобовые в томатном соусе, кукурузу, стручковую фасоль, питательные намазки. Объемы - под 20 тысяч единиц в месяц, а география поставок помимо Беларуси простирается на Россию и Казахстан.
«Совсем скоро предприятие расширит площади и откроет основной производственный цех», - уточнили на госТВ.