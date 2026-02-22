Оккупанты выдыхаются? 1 Кирилл Сазонов

22.02.2026, 22:47

10,486

У россиян начались проблемы.

Друзья, по Запорожскому направлению и Покровску с Мирноградом я недавно давал полный обзор, так что сейчас посмотрим на общую картину по другим участкам фронта в Украине. Что мы имеем по факту на сегодня, если брать все направления.

Просили дать по Сумщине – там особо нечего рассказывать. Противник пробует заходить с разных направлений, но результата ноль. Сосредоточились в основном на обстрелах. На днях была попытка большого захода через трубу и по поверхности силами 83-ей дивизии, но потеряли минимум сто человек «двухсотыми» и это отбило всякое желание продолжать. Похоже, тут такая картина сохранится до апреля-мая, когда высохнут полевые дороги и в зеленке можно будет реально спрятаться и скрытно передвигаться небольшой группой. Возможно, через неделю буду там в командировке и привезу интересных историй с земли от нашей элиты.

Харьковская область, Волчанск. Активные боевые действия, противник пытается давить, но результатов ноль. Оккупанты продолжают давить ради сохранения общей напряженности без шансов и планов куда-то всерьез наступать. По Купянску немного больше активности – там продолжаются попытки ворваться в город, чтобы деблокировать окруженную группировку. Которая «тает» каждый день. Попытки больших штурмов закончились плохо, потому сейчас тактика – инфильтрация малыми группами до трех бойцов на окраины и в район молочно-консервного завода. Наши там в обороне давно, знают уже каждую ямку и канаву, так что группы эти практически никогда не возвращаются. Для них звучит песня – «Ван Вей Тикет».

Лиманское направление – жесткие бои. Этот участок входит в список приоритетных для противника, с ним Генштаб россии связывает свои большие мечты про больше наступление. Помните, они рисовали планы по отрезанию всей Краматорской группировки ВСУ от Харькова? Ими бредили года два точно. Отрезать всю Донецкую область по логистике от Харькова, взять мощнейшую группировку ВСУ в котел или заставить беспорядочно отступать – роскошный переломный момент в войне. Не вышло. Но план такой красивый, но и отказаться от него никак не могут.

Краматорская агломерация. Вялые продвижения по 700 метров в неделю на Славянск вдоль трассы с Бахмута закончились еще более вялым топтанием на месте. Забуксовали окончательно и без серьезных резервов и мясных штурмов тут явно ничего не получается. Вот только резервы взять негде. Вся надежда на падение Покровска и переброску оттуда основной части группировки. По Константиновке. Несколько попыток активно штурмануть закончились увлекательным прыжком с разбегу в черный пакет. Сейчас вернулись к тактике активного просачивания малыми группами с очень скромными результатами. Гиблое место. Плохое. Не православное.

Таким образом, ни на одном направлении реальных успехов у противника нет. Все ждут весны, сухих дорог, листьев в зеленке и большого пополнения личного состава и техники. Имеющихся сил хватает только на поддержание градуса напряжения без продвижения. Вот только взять резервы можно только в одном месте – если закрыть вопрос с Покровском и Мирноградом, а десантуру, морпехов и штурмовиков перекинуть восточнее или севернее. Простое решение, которое может закончиться контрнаступлением ВСУ. Оккупанты выдыхаются. Просто мы и сами устали так, что иногда не замечаем того, насколько вымотала война противника.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com