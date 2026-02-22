Дальнобойные атаки ВСУ стали успешней 22.02.2026, 23:25

Россияне жалуются, что украинцы якобы переняли их собственную тактику.

Украинские удары по глубокому российскому тылу становятся всё более результативными. Не в последнюю очередь это достигается за счёт более активного использования Украиной ложных целей для истощения российской ПВО. Об этом в своём телеграм-блоге пишет украинский военный обозреватель Александр Коваленко.

Он обратил внимание, что в последнее время российские «военкоры» и прочие околовоенные спикеры жалуются на применение Украиной «российской же тактики» дронов-приманок. Как результат, в большинстве случаев на уничтожение ложной цели россияне тратят куда более дорогостоящие зенитные ракеты.

В частности оккупанты насчитали уже как минимум три разновидности украинских дронов-приманок — «Майя», «Рубака» и «ХаКi-20».

Как отмечает Коваленко, большое количество ложных целей в условиях, когда мобильные огневые группы и расчёты зенитных комплексов обладают ограниченными возможностями по визуальной идентификации целей, приводит к перегрузке и истощению средств ПВО ближнего радиуса действия.

«Очевидно, что успешность ударов по территории России в последние месяцы не только достигнута посредством масштабирования применения ударных дронов и истощением российской ПВО, но и активным применением приманок», — добавляет аналитик.

