закрыть
27 февраля 2026, пятница, 0:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дальнобойные атаки ВСУ стали успешней

  • 22.02.2026, 23:25
  • 7,380
Дальнобойные атаки ВСУ стали успешней

Россияне жалуются, что украинцы якобы переняли их собственную тактику.

Украинские удары по глубокому российскому тылу становятся всё более результативными. Не в последнюю очередь это достигается за счёт более активного использования Украиной ложных целей для истощения российской ПВО. Об этом в своём телеграм-блоге пишет украинский военный обозреватель Александр Коваленко.

Он обратил внимание, что в последнее время российские «военкоры» и прочие околовоенные спикеры жалуются на применение Украиной «российской же тактики» дронов-приманок. Как результат, в большинстве случаев на уничтожение ложной цели россияне тратят куда более дорогостоящие зенитные ракеты.

В частности оккупанты насчитали уже как минимум три разновидности украинских дронов-приманок — «Майя», «Рубака» и «ХаКi-20».

Как отмечает Коваленко, большое количество ложных целей в условиях, когда мобильные огневые группы и расчёты зенитных комплексов обладают ограниченными возможностями по визуальной идентификации целей, приводит к перегрузке и истощению средств ПВО ближнего радиуса действия.

«Очевидно, что успешность ударов по территории России в последние месяцы не только достигнута посредством масштабирования применения ударных дронов и истощением российской ПВО, но и активным применением приманок», — добавляет аналитик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип