закрыть
27 февраля 2026, пятница, 6:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Гренландии отказал Трампу, который собрался отправить корабль к острову

8
  • 23.02.2026, 6:00
  • 6,966
Премьер Гренландии отказал Трампу, который собрался отправить корабль к острову
Йенс-Фредерик Нильсен

И осудил высказывания президента США.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в воскресенье отклонил намерение президента США Дональда Трампа отправить медицинский корабль в Гренландию.

Об этом Нильсен написал в Facebook.

В субботу Трамп сообщил в соцсетях, что сотрудничает с губернатором Луизианы и специальным посланником в Гренландии Джеффом Лэндри с целью отправки госпитального судна в Гренландию, чтобы оказать помощь «многим больным людям, которые не получают необходимого лечения».

«Мы приняли к сведению предложение президента Трампа отправить американское медицинское судно в Гренландию. Но у нас есть система здравоохранения, в которой лечение для граждан является бесплатным. Это сознательный выбор», — написал глава правительства Гренландии.

Нильсен отметил, что Гренландия остаётся открытой для диалога и сотрудничества, в том числе с США.

«Но поговорите с нами, вместо того чтобы делать случайные высказывания в социальных сетях», — добавил он.

Гренландия, Дания и США в конце прошлого месяца начали дипломатические переговоры с целью разрешения кризиса между сторонами после месяцев напряжённости в НАТО из-за угроз Трампа в отношении арктической территории.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип