Z-пропагандисты пришли в движение 9 Иван Филиппов

23.02.2026, 6:30

13,442

Растет недовольство.

Возможная блокировка Телеграма всколыхнула z-сообщество так масштабно, что даже я немного удивляюсь. Давно такого не было, чтобы каждый третий, если не каждый второй, текст читаешь — и себе специально напоминаешь: «Нет, это не либерал-релокант пишет, это посконный зетник самый настоящий». В частности, со дна z-сознания всплыл вопрос: почему власть относится к нам, гражданам и патриотам, как к скоту?

Я таких текстов именно с такой формулировкой прочитал уже немало. Пишет гражданский z-канал, пишет воевавший в Украине военный, который на войне ногу оставил. Все задаются одним и тем же вопросом: мы не скот — почему же к нам как к скоту относятся?

Почему нашего мнения не спрашивают, почему общаются с нами исключительно как с тварями, не имеющими права?

Почему власть не спрашивает у ста с лишним миллионов пользователей Телеграма в России, хотят ли они в мессенджер «Макс»? Когда для многих Телеграм — это не только общение, но и способ заработка?

И так далее, и тому подобное.

На днях в Подмосковье отменили масленичные гуляния, которые много лет проводили. Безобидный праздник со снежной крепостью, чучелами и блинами. Зетники в ахуе. Почему? Зачем? Так не просто отменили — а в лес нагнали ОМОН, чтобы никто праздновать не посмел.

И вот убеждённый зетник, сторонник войны, искренне поддерживающий Владимира Путина, пишет:

«Я когда вернулся в прошлом году с Бакшевской Масленицы, написал: раз политика в РФ запрещена, давайте тогда будем заниматься культурным строительством, отращиванием горизонтальных связей.

Но теперь даже подобная активность блокируется — грубо, бесцеремонно, с помощью омоновских дубинок. “Больше трёх не собираться”.

Становится страшненько, когда думаешь, что всего за год система дошла до этой точки — когда нельзя вообще ничего — и останавливаться не собирается. Зато теперь понятно, почему Музей ГУЛАГа закрыли. Действительно, зачем теперь этот музей? Скоро сами всё своими глазами увидим. На практике. В реальной жизни».

И я читаю и думаю: друг, я и мои друзья много лет выходили на акции протеста и требовали ответственности власти. Свободных выборов как возможности эту ответственность и сменяемость гарантировать. Кого-то из нас п*здили дубинками именно за то, что они не хотели жить в ГУЛАГе. Арестовывали, преследовали, ломали судьбы тем, кто ходил наблюдателями на выборы. А вы арестам и дубинкам аплодировали, потому что вам казалось, что это крепкая рука п*здит врагов Родины.

А теперь вдруг вы оказываетесь на нашем месте — и уже, к сожалению, поздно. Потому что даже в лесу нельзя собираться без ОМОНа. Потому что никаких инструментов повлиять на эту власть у вас больше нет.

И ничего, кроме грусти, такое положение дел не вызывает. Никакого даже злорадства. Даже «мы же вас предупреждали» говорить как-то не хочется. Просто зафиксировать момент и смотреть, что дальше будет.

Иван Филиппов «Фейсбук»

