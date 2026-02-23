Чучело российского певца Шамана сожгли на Байкале 14 23.02.2026, 7:00

12,912

До этого он лизал озеро.

В последний день Масленицы на Байкале сожгли чучело с изображением z-певца Shamana . Об этом сообщают telegram-каналы. Недавно артист приезжал на озеро, где снял неоднозначное видео.

«Ритуал очищения: на Байкале сожгли чучело Shamana», — пишет telegram-канал Раптли. Там же было опубликовано соответствующее видео.

Ранее Shaman привлек широкое общественное внимание поступком во время поездки на Байкал. Z-артист облизал лед озера, назвав его «самым чистым в мире», после чего разместил соответствующую видеозапись в соцсетях.

