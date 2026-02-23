Россию и Крым массово атаковали дроны 12 23.02.2026, 13:59

12,830

Белгород погрузился во тьму, в Татарстане горит важный объект российской нефтянки.

В ночь на понедельник, 23 февраля, беспилотники массово атаковали ряд регионов России и временно оккупированный Крым. Под удары попали Белгород, временно оккупированный Крым, Саратовская область, а также Республика Татарстан. В результате атак сообщалось о взрывах, работе ПВО и повреждениях энергетической инфраструктуры, сообщают росСМИ.

В российском Белгороде около полуночи прогремела серия из более чем десяти мощных взрывов. В небе наблюдались яркие вспышки, а ранее в регионе объявляли ракетную опасность. По предварительной информации, целью атаки могла стать электроподстанция «Фрунзенская». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся массированному ракетному обстрелу. По его словам, зафиксированы «серьезные повреждения энергетической инфраструктуры», из-за чего в ряде районов возникли перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением. Масштабы разрушений уточняются.

Во временно оккупированном Крыму местные жители сообщали о звуках взрывов и работе ПВО в Керчи, Красноперекопском районе и поселке Гвардейское. На время атаки было перекрыто движение по Крымскому мосту. О введении воздушной тревоги сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, однако подробностей о последствиях он не предоставил.

Саратовская область также подверглась атаке беспилотников. Сообщалось о работе ПВО в Энгельсе и Саратове. По данным местных источников, жители слышали около 15 взрывов. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки дронов. Официальная информация о последствиях пока отсутствует.

Кроме того, беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Республике Татарстан, расположенной недалеко от Альметьевска. Согласно геолокации видеозаписей, после удара на объекте возник пожар. Станция является ключевым узлом магистральной нефтепроводной системы региона и эксплуатируется компанией «Транснефть — Прикамье», подразделением «Транснефти». Официальных комментариев по поводу атаки на момент публикации не поступало.

