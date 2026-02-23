Лукашенко перешел на трехдневку 16 23.02.2026, 11:34

Правитель все меньше появляется в публичном пространстве.

Правитель появлялся на публике в понедельник, вторник и четверг. По иронии судьбы, именно на этой неделе Лукашенко, по заявлению его пресс-службы, был так занят, что не смог полететь к Трампу на Совет мира.

«Салiдарнасць» вспоминает, чем занимался Лукашенко на рабочей неделе.

Понедельник, 16 февраля — встречался с госсекретарем «Союзного государства» Сергеем Глазьевым. И зачем-то рассказывал ему, как хочет поговорить с Трампом о Венесуэле и своем друге Мадуро: «Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. А главное — что дальше?»

Вторник, 17 февраля — поздравил Си Цзиньпина с праздником весны и три часа общался с правительством. Правитель снова оправдывался за отключение электричества, рассказывал, как сын Николай упрекнул его за блэкаут, вспоминал 2020 год и пришел к выводу, что «если бы не было внутренней нашей соответствующей ситуации, никакие бы враги сюда не влезли».

А еще генерировал «гениальные идеи», как все исправить в стране.

Среда, 18 февраля — пресс-служба правителя сообщила, что Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича о ходе проводимой «масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил». Главнокомандующего почему-то не показали.

После этого белорусов срочно начали вызывать в военкоматы, доставляя повестки буквально за часы до указанного времени явки. Соцсети взорвались от возмущения — в том числе и потому, что исключения не стали делать и для отцов детей до трех лет.

Четверг, 19 февраля — встречался со спикером зимбабвийского сената Мейбл Мемори Чиномоной и обсуждал строительство порта в Африке.

В пятницу, 20 февраля, Лукашенко на публике не появлялся. А в выходной вышел на лед на матч с командой Витебской области и подписывал кепки со своей цитатой «Раздевайся и работай».

За месяц это уже вторая трехдневная рабочая неделя правителя-пенсионера.

