«Он был просто на грани» 23 23.02.2026, 8:28

13,320

Мама покончившего с собой десятиклассника в Бресте рассказала о травле в школе.

В Бресте 10 февраля покончил с собой десятиклассник — из неофициальных источников сообщалось, что причина была в буллинге в школе. Погибшего звали Артем Карпович, он учился в школе № 35. Как рассказала телеканалу СТВ мама подростка Светлана Карпович, мальчик действительно не выдержал травли — и произошла трагедия. Текст приводит «Зеркало».

В день трагедии Светлана, как обычно, собрала сына в школу, а сама уехала на работу. Но на уроки Артем так и не пришел. Что произошло с подростком до уроков, женщина не знает:

— Дошел он до школы, может, его опять там встретил кто-то около школы.

Перед смертью Артем отправил два сообщения. Одно — маме, в котором признался, что он очень ранимый.

— По сообщению он [был] просто на грани. Он просто просил прощения, что у него такая натура тонкая, ранимая. Просто разорвалось сердце [от этого], понимаете? — поделилась Светлана. — <…> В нем (в Артеме. — Прим. ред.) не было столько зла и ненависти, я вообще его таким не знала. Я просто не понимаю как. Почему мне не позвонили, что он в школу не пришел…

Во втором сообщении парень обратился к своим одноклассникам: «Это все из-за вас, вы мне позволили довести до такого состояния, что я покину свой мир. И да, сообщение я специально отправлю, чтоб высказать свое мнение».

Как рассказали родители Артема, подросток перешел в школу № 35 после окончания начальных классов в другом учреждении. С тех пор он нашел взаимопонимание не со всеми одноклассниками. Но о проблемах в школе дома рассказывал неохотно, боялся расстраивать родителей.

— Артемка, говорю, обижает кто-нибудь? Говорит: «Да, обижают». Говорю: «Кто тебя обижает?» Он говорит: «Папа, не могу говорить», потому что дочка была. Стеснялся при дочке, — вспоминает Владимир Карпович, отец подростка.

— Можно было бы попытаться перевести его в другую школу. Пытались с классной поговорить, вроде как она говорила, что все нормально. Я так понимаю, он начал просто закрываться в себе, — добавляет Светлана.

Только за пару дней до трагедии Артем отправил маме из школы сообщение, в котором поделился деталями.

— Буквально видите время: семь пятьдесят пять, еще даже не начался урок, а он уже пишет, — говорит Светлана, показывая переписку. — «Мама, давай напишем заявление в милицию на [имя скрыто], потому что он меня уже достал. Он постоянно лезет и обзывается».

Тогда женщина предложила сыну обсудить все вечером дома. К концу дня казалось, что все утряслось. В понедельник, 9 февраля, подросток остался дома, но в роковой вторник пошел на занятия.

В предсмертном сообщении, которое Артем отправил в чат класса, помимо имен одноклассников, было и имя педагога, говорится в сюжете. Но в школе все обвинения отрицали.

— Травли не было, буллинга не было. Директор не будет давать никаких интервью. Не уполномочен, — заявил заместитель директора, имя которого не называется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com