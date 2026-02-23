В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал режим 37 Дмитрий Жмайло

23.02.2026

23,864

Есть сценарий, при котором белорусские войска отправят в Украину.

В ряде городов на западе Беларуси начали массово рассылать повестки мужчинам на военные сборы. Особенно активно это происходит в Гродненской области, расположенной недалеко от границы с Литвой и Польшей. По сообщениям местных жительниц в социальных сетях, мужчин отправляют на сборы сроком на полтора-два месяца, при этом времени на решение бытовых вопросов практически не предоставляют.

Белорусские «власти» и ранее проводили подобные мероприятия, объясняя их как ответ на учения, проходящие в странах Североатлантического альянса. Одновременно Украина вынуждена удерживать значительные силы на украинско-белорусской границе, несмотря на то, что этот участок фронта остается сравнительно спокойным. В то же время фиксируются случаи появления российских диверсионных групп, которые проходят подготовку на территории Беларуси, после чего совершают диверсии, включая минирование местности и попытки атак на украинских пограничников.

Как отмечается, когда российские войска сталкиваются с трудностями на фронте и истощают наступательный потенциал, активизация военной деятельности на территории Беларуси происходит синхронно. В отдельных случаях это происходит непосредственно у границы с Украиной, что вынуждает украинскую сторону удерживать там дополнительные силы и не позволяет перебрасывать резервы на другие направления. Даже подразделения, выведенные на восстановление, вынуждены оставаться в этом районе для поддержания необходимой численности контингента.

Таким образом, потенциальная угроза вторжения со стороны Беларуси сохраняется. Беларусь рассматривается как соучастник агрессии против Украины, поскольку предоставила свою территорию для действий российских войск. При этом, по оценкам, на данный момент отсутствуют признаки того, что белорусская армия готовится к полноценному вступлению в войну.

Отмечается, что отдельные провокации или нарушения воздушного пространства остаются возможными. В частности, ранее фиксировались случаи, когда беспилотники с территории Беларуси приближались к границам соседних государств. Однако в настоящее время прямых рисков полномасштабного военного вторжения со стороны Беларуси не наблюдается.

Активность, по данным из социальных сетей, сосредоточена преимущественно в северных районах страны, ближе к границам Польши и Литвы. При этом прямой угрозы для европейских стран пока не зафиксировано. Подобные действия могут носить демонстрационный характер и быть направлены на проверку реакции соседних государств.

Белорусская сторона объясняет происходящее необходимостью реагирования на учения НАТО. В то же время перемещение и дислокация войск могут осуществляться под формальным предлогом «реакции на учения НАТО».

По оценкам, вероятность привлечения белорусских войск к войне в будущем будет зависеть от ситуации на фронте. Такой сценарий возможен в случае, если российские войска добьются значительных оперативно-тактических успехов и смогут изменить баланс сил. В настоящее время, на фоне истощения наступательного потенциала России, Беларусь, вероятно, не заинтересована в прямом участии в войне без явных перспектив военного успеха.

Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, специально для «Главреда»

