25 февраля 2026, среда, 10:41
В Беларуси ввели ограничения на безлимитный интернет

37
  • 23.02.2026, 11:34
  • 14,924
Как только трафик достигнет 30 ГБ, скорость будет ограничиваться.

С 23 февраля в Беларуси заработали ограничения на безлимитный интернет. Объем трафика остался тот же, но вот скорость значительно просядет, пишет tochka.by.

Согласно постановлению Министерства связи и информатизации №38, операторы будут обязаны предоставлять абонентам начальный пакет в размере 30 ГБ трафика на максимальной скорости. А после превышения этого объема скорость соединения станет снижаться.

Как только трафик достигнет 30 ГБ, она будет ограничиваться, но не ниже гарантированного порога в 1 Мбит/с.

В министерстве объяснили, что эти меры приняты из-за «значительного потребления ресурсов сетей сотовой связи отдельными абонентами».

Ранее о нюансах рассказал так называемый глава комиссии «палатки» по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Юрий Панфилов.

Ограниченной скорости – 1 Мбит/с – все равно хватает, чтобы общаться в мессенджерах, читать новости и даже разговаривать по видеозвонку.

«Даже меньшая скорость позволяет работать в сети без потери качества. Поэтому никаких проблем не возникнет. В постановлении №38 есть оговорка: если пользователь превысил 30 ГБ, он может купить дополнительные гигабайты – либо по объему, либо по времени», – добавил депутат.

К тому же ограничения касаются только мобильного интернета, подчеркнул Панфилов. Для домашнего Wi-Fi оно не действует – это проводной интернет.

«Бизнес тоже не пострадает. Постановление не статично. Мы изучим практику применения, посмотрим, как выровняется ситуация, и должны почувствовать улучшение качества связи по всей стране», – отметил он.

По словам Панфилова, если технологии 4G и 5G будут развиваться, а инфраструктурный оператор и операторы мобильной связи увеличат пропускную способность, лимит может вырасти.

