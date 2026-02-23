закрыть
Поезд из Бреста сломался на Могилевщине

2
  • 23.02.2026, 8:56
  • 1,666
Поезд из Бреста сломался на Могилевщине
иллюстративное фото

БЖД предупредила о его опоздании на 1 час 20 минут.

«Белорусская железная дорога» (БЖД) сообщила 23 февраля об остановке поезда № 606 Брест – Витебск/Полоцк на станции Копысь, расположенной в Могилевской области, и об опоздании этого состава на 1 час 20 минут.

Причиной остановки перевозчик назвал неисправность тепловоза. Поезд выехал из Бреста 22 февраля в 17:22 и должен был прибыть в Полоцк 23 февраля в 9:32.

Для доставки пассажиров на станцию отправили вспомогательный локомотив. Поезд выехал со станции Копысь в 6:44, в Полоцке ожидать его следует в 10:52.

За подробной информацией можно обратиться в контакт-центр БЖД по телефону 105. Перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства.

