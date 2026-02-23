Товарищу Си прилетит «привет» 1 Виталий Шапран

23.02.2026, 9:04

7,036

Выдержат ли российско-китайские отношения очередной краш-тест.

Правительство РФ давно хотело обложить полным НДС все импортные товары, однако реализация такого плана была расписана аж до 2030 года.

Но «голод не тетка»: из-за падения продаж в автопроме в 2026 году на сцену вышел чемезовский Минпромторг, который возжелал ускорить новую налоговую инициативу и начать облагать весь импорт полным НДС уже с 2027 года.

Ожидается, что под эту инициативу попадут китайские машины, в т.ч. грузовики, которые конкурируют на российском рынке с КАМАЗом, принадлежащим к орбите влияния чемезовского «Ростеха».

Импорт из КНР в РФ и так в 2025 году снизился на 10%, а тут еще товарищу Си прилетит «привет» от чемезовской братвы.

Посмотрим, выдержат ли российско-китайские отношения очередной краш-тест от российских чиновников.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com