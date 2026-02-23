закрыть
25 февраля 2026, среда, 10:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Товарищу Си прилетит «привет»

1
  • Виталий Шапран
  • 23.02.2026, 9:04
  • 7,036
Товарищу Си прилетит «привет»

Выдержат ли российско-китайские отношения очередной краш-тест.

Правительство РФ давно хотело обложить полным НДС все импортные товары, однако реализация такого плана была расписана аж до 2030 года.

Но «голод не тетка»: из-за падения продаж в автопроме в 2026 году на сцену вышел чемезовский Минпромторг, который возжелал ускорить новую налоговую инициативу и начать облагать весь импорт полным НДС уже с 2027 года.

Ожидается, что под эту инициативу попадут китайские машины, в т.ч. грузовики, которые конкурируют на российском рынке с КАМАЗом, принадлежащим к орбите влияния чемезовского «Ростеха».

Импорт из КНР в РФ и так в 2025 году снизился на 10%, а тут еще товарищу Си прилетит «привет» от чемезовской братвы.

Посмотрим, выдержат ли российско-китайские отношения очередной краш-тест от российских чиновников.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип