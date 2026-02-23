Товарищу Си прилетит «привет»1
- Виталий Шапран
- 23.02.2026, 9:04
- 7,036
Выдержат ли российско-китайские отношения очередной краш-тест.
Правительство РФ давно хотело обложить полным НДС все импортные товары, однако реализация такого плана была расписана аж до 2030 года.
Но «голод не тетка»: из-за падения продаж в автопроме в 2026 году на сцену вышел чемезовский Минпромторг, который возжелал ускорить новую налоговую инициативу и начать облагать весь импорт полным НДС уже с 2027 года.
Ожидается, что под эту инициативу попадут китайские машины, в т.ч. грузовики, которые конкурируют на российском рынке с КАМАЗом, принадлежащим к орбите влияния чемезовского «Ростеха».
Импорт из КНР в РФ и так в 2025 году снизился на 10%, а тут еще товарищу Си прилетит «привет» от чемезовской братвы.
Посмотрим, выдержат ли российско-китайские отношения очередной краш-тест от российских чиновников.
Виталий Шапран, «Фейсбук»