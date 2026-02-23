закрыть
25 февраля 2026, среда, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске на 1000 мужчин приходится 1206 женщин

22
  • 23.02.2026, 9:23
  • 4,544
В Минске на 1000 мужчин приходится 1206 женщин

Средний возраст минчанина составил 38,2 года

Статистика показала, что в Минске на 1000 мужчин приходится 1206 женщин. Данные опубликовало Главное статистическое управление столицы, подробности приводит агентство «Минск-Новости».

В белорусской столице на начало 2025 года проживало 905,2 тысячи мужчин, или 45,3% от общего числа населения. На 1000 мужчин в Минске приходилось 1206 женщин.

Больше всего представителей сильного пола проживало в двух районах Минска – Московском и Фрунзенском, а меньше всего – в Центральном и Партизанском. Средний возраст минчанина составил 38,2 года

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип