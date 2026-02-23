В Минске на 1000 мужчин приходится 1206 женщин 22 23.02.2026, 9:23

Средний возраст минчанина составил 38,2 года

Статистика показала, что в Минске на 1000 мужчин приходится 1206 женщин. Данные опубликовало Главное статистическое управление столицы, подробности приводит агентство «Минск-Новости».

В белорусской столице на начало 2025 года проживало 905,2 тысячи мужчин, или 45,3% от общего числа населения. На 1000 мужчин в Минске приходилось 1206 женщин.

Больше всего представителей сильного пола проживало в двух районах Минска – Московском и Фрунзенском, а меньше всего – в Центральном и Партизанском. Средний возраст минчанина составил 38,2 года

