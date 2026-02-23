Трамп готовит преемника на выборы 14 23.02.2026, 9:31

13,326

Дональд Трамп

У президента США есть фаворит.

Президент США Дональд Трамп готовит себе преемника на выборы в 2028 году и все активнее обсуждает этот вопрос с советниками. По данным Axios, Трамп все чаще как бы между делом задает вопрос о том, кто должен возглавить список кандидатов от Республиканской партии на пост президента в 2028 году.

При этом Трамп считает, что лучшими кандидатами на этот пост являются вице-президент Джей Ди Вэнс и советник по национальной безопасности Марко Рубио.

Как отмечает издание, Трамп отдает предпочтение Вэнсу, однако заметно и все чаще хвалит Рубио, публично и в частном порядке.

«Вэнс-Рубио – это идеальный тандем президента» на 2028 год – и чтобы было ясно, Вэнс во главе», – сказал советник Трампа, которого президент недавно попросил поделиться мнением о кандидатах на выдвижение.

У Вэнса есть политические советники, которые, если он будет баллотироваться, как ожидается, составят основу президентской кампании 2028 года. У Рубио такой инфраструктуры нет – и он ясно дал понять, что его устраивает кандидатура Вэнса. По данным источников, Рубио сообщил об этом Вэнсу лично.

В прошлом году Трамп ясно дал понять, что Вэнс «скорее всего» является его предполагаемым преемником, потому что «по справедливости, он вице-президент». Но Трамп добавил, что предпочитает, чтобы Рубио «объединился с Джей Ди» в избирательном бюллетене.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com