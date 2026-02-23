«Каша превратилась в каток» 3 23.02.2026, 9:40

1,842

Жители Витебска рассказали, что их остановку за зиму чистили от снега всего один раз.

Жители Микрорайона Васьковичи на окраине Витебска рассказали, что коммунальные службы не чистят конечную остановку общественного транспорта «Поселок Васьковичи». По их словам, за эту зиму ее всего один раз расчищали от снега, пишет bgmedia.site.

«Там постоянно застревал автобус, не мог выехать. Теперь прежняя каша превратилась в каток, место стало тропой экстрима. Местные жители обращались в коммунальные службы, но ни чистки снега, ни песка не дождались», — говорят в видео.

Жители Микрорайона Васьковичи на окраине Витебска рассказали, что коммунальные службы не чистят конечную остановку общественного транспорта «Поселок Васьковичи». По их словам, за эту зиму ее всего один раз расчищали от снега.

«Там постоянно застревал автобус, не мог выехать. Теперь прежняя каша превратилась в каток, место стало тропой экстрима. Местные жители обращались в коммунальные службы, но ни чистки снега, ни песка не дождались», — говорят в видео.

В комментариях жители Витебска и района делятся своими проблемами:

«Снизошло чудо на мой поселок».

«А мы пешком ходим до остановки по гололеду и сугробам, нам бы хоть какой автобус в [деревню] Сокольники».

«Такая же ситуация на конечной остановке Новка-2».

«А у нас в деревне впервые за мои сознательные 30 лет проехала [машина] и посыпала лед».

«Опять Витебск и Витебская область. Такое ощущение, что на нас положили болт».

Если почитать госСМИ, то может сложиться впечатление, что в Витебске отлично справляются с уборкой снега. Например, 17 февраля «Витебские вести» писали, что коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме. Они полностью обеспечены запасами песчано-соляных смесей.

«Сегодня на уборке территории от последствий снегопадов и гололедицы работало 388 единиц техники. В частности, задействованы 57 пескоразбрасывателей, 115 машин снегоуборочной техники, 74 погрузчика для снега, 123 самосвала и трактора на вывозке снега. На ручных работах задействовано 1006 человек. Наряду с ресурсами ЖКХ к уборке было привлечено 19 единиц техники из других организаций», — сообщила главный специалист отдела коммунального хозяйства главного управления ЖКХ Витебского облисполкома Алла Паклина.

В Витебске 17 февраля коммунальщики по всему городу активно обрабатывали песчано-соляными смесями тротуары, пешеходные переходы и дороги. Также шла расчистка от наледи.

Как так вышло, что при такой-то бурной деятельности, до остановки «Поселок Васьковичи» они добрались за зиму всего один раз?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com