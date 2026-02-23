Счастливый конец неизбежен 2 Юрий Федоренко

23.02.2026, 9:47

5,200

Удар США по Ирану станет ударом по России.

Все влиятельные мировые СМИ информируют общественность о возможности еще одной войны. США рассматривают возможность нанесения очередного «ограниченного военного удара» по Ирану. В ближайшие дни самая мощная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Джеральд Форд» приблизится к Персидскому заливу.

Второй раунд косвенных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Женеве завершился без соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о «понимании ключевых вопросов», но сразу же уточнил: это не означает быстрой договоренности. По данным источников The Wall Street Journal, Иран после последнего раунда переговоров взял две недели, чтобы подготовить свои предложения для США. Но не факт, что этих двух недель было достаточно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс комментирует ситуацию без лишних реверансов — Иран, мол, не готов признать «красные линии» президента Дональда Трампа. А эти линии конкретны: полная остановка обогащения урана, ограничения ракетной программы, прекращение поддержки региональных прокси.

Тегеран тянет время. Вашингтон демонстрирует инструменты. В ответ «верховный лидер» Али Хаменеи говорит о возможности «потопить американские корабли». Дональд Трамп вспоминает бомбардировку иранских объектов в июне 2025 года как доказательство серьезности своих намерений.

Дальнейшие сценарии уже просматриваются. Либо еще двухнедельная пауза, либо ограниченный удар — попытка США изменить баланс и заставить противника идти на уступки. Большая война — с перспективой наземной операции и прямой ставкой на демонтаж режима аятолл — также присутствует в «пространстве вариантов». Недавно Дональд Трамп заявил, что смена режима в Иране была бы «лучшим, что может случиться». Хаменеи ответил, что президент США «не может» свергнуть Исламскую Республику. В этом словесном дуэте обе стороны говорят не только друг с другом, но и со своими обществами — и с союзниками.

Удар по Ирану — это не только про Иран, это еще и про Россию. Тегеран давно стал важным тылом для Кремля: технологическое сотрудничество, производство «шахедов», военно-морские учения, договор о стратегическом партнерстве. В Вашингтоне это понимают. Республиканец Дон Риттер недавно прямо заявил: падение исламского режима в Иране стало бы огромным поражением для Путина. В США все чаще сравнивают два режима — московский и тегеранский. Если один из них начнет шататься, это станет сигналом для другого: история ускоряется.

Поэтому реакция Кремля показательна. Вместо громких заявлений о поддержке союзника — осторожные призывы к «сдержанности». Что особенно симптоматично — эти призывы адресованы прежде всего самому Тегерану. Это звучит абсурдно и одновременно унизительно: союзник демонстрирует лояльность к Вашингтону! Потому что в Москве понимают: поражение Тегерана — это минус один опорный столп антизападной оси, это более слабая позиция на переговорах, меньше ресурсов, меньше пространства для маневра, меньше психологической уверенности.

Все, что сейчас происходит вокруг Ирана, неизбежно будет влиять на украинско-американско-российские контакты в Женеве. Геополитика — это система сообщающихся сосудов. Трещина в одном месте снижает давление в другом. Новое поражение Тегерана автоматически ослабит позицию Москвы.

Тем не менее, не стоит забывать, что основу переговорной позиции Украины формируют не авианосцы в Персидском заливе, а линия боевого столкновения. Мы укрепляем ее каждый день и не планируем останавливаться на достигнутом. Демонтаж недоимперий — процесс долгий. Но счастливый конец неизбежен: тиранические режимы с ядерным арсеналом рано или поздно исчезнут — это единственный путь для выживания человечества. Мы работаем над этим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

