Губернатор Калифорнии резко раскритиковал Трампа

Губернатор Калифорнии резко раскритиковал Трампа14
- 23.02.2026, 10:03
Чиновник обвинил президента США в действиях в личных интересах.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его экономической политики и новых глобальных пошлин. Чиновник обвинил Трампа в действиях в личных интересах.
Об этом Ньюсом заявил в интервью CNN.
По словам губернатора, экономические показатели США существенно ухудшились, когда Трамп пришел к власти.
«Рост ВВП в прошлом квартале — всего 1,4%, инфляция снова поднялась до 3%. Худший рынок труда с 2013 года. По итогам года — 2,2% роста ВВП, тогда как он получил экономику с показателем 2,8%. Это президентство как шар-таран, крушащий экономику», — заявил Ньюсом.
Он также раскритиковал экономическую модель Трампа, назвав ее основанной на массовых депортациях, налоговых льготах для миллиардеров и тарифной политике.
Отдельно губернатор остановился на пошлинах, заявив, что они имеют личную выгоду для президента США.
«И, кстати, эти пошлины — это операция в личных интересах. Речь идет о его собственном портфеле. Вы прекрасно знаете, что он сделал во Вьетнаме с тарифами: использовал их, чтобы выбить выгодные условия для своего гольф-клуба и ускорить реализацию собственного девелоперского проекта. Сложите факты вместе. Это беспрецедентная коррупция, которая происходит прямо сейчас, в прямом эфире», — подчеркнул Ньюсом.