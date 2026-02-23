закрыть
25 февраля 2026, среда, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Губернатор Калифорнии резко раскритиковал Трампа

14
  • 23.02.2026, 10:03
  • 9,224
Губернатор Калифорнии резко раскритиковал Трампа
Гэвин Ньюсом

Чиновник обвинил президента США в действиях в личных интересах.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его экономической политики и новых глобальных пошлин. Чиновник обвинил Трампа в действиях в личных интересах.

Об этом Ньюсом заявил в интервью CNN.

По словам губернатора, экономические показатели США существенно ухудшились, когда Трамп пришел к власти.

«Рост ВВП в прошлом квартале — всего 1,4%, инфляция снова поднялась до 3%. Худший рынок труда с 2013 года. По итогам года — 2,2% роста ВВП, тогда как он получил экономику с показателем 2,8%. Это президентство как шар-таран, крушащий экономику», — заявил Ньюсом.

Он также раскритиковал экономическую модель Трампа, назвав ее основанной на массовых депортациях, налоговых льготах для миллиардеров и тарифной политике.

Отдельно губернатор остановился на пошлинах, заявив, что они имеют личную выгоду для президента США.

«И, кстати, эти пошлины — это операция в личных интересах. Речь идет о его собственном портфеле. Вы прекрасно знаете, что он сделал во Вьетнаме с тарифами: использовал их, чтобы выбить выгодные условия для своего гольф-клуба и ускорить реализацию собственного девелоперского проекта. Сложите факты вместе. Это беспрецедентная коррупция, которая происходит прямо сейчас, в прямом эфире», — подчеркнул Ньюсом.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип