Губернатор Калифорнии резко раскритиковал Трампа 14 23.02.2026, 10:03

9,224

Гэвин Ньюсом

Чиновник обвинил президента США в действиях в личных интересах.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его экономической политики и новых глобальных пошлин. Чиновник обвинил Трампа в действиях в личных интересах.

Об этом Ньюсом заявил в интервью CNN.

По словам губернатора, экономические показатели США существенно ухудшились, когда Трамп пришел к власти.

«Рост ВВП в прошлом квартале — всего 1,4%, инфляция снова поднялась до 3%. Худший рынок труда с 2013 года. По итогам года — 2,2% роста ВВП, тогда как он получил экономику с показателем 2,8%. Это президентство как шар-таран, крушащий экономику», — заявил Ньюсом.

Он также раскритиковал экономическую модель Трампа, назвав ее основанной на массовых депортациях, налоговых льготах для миллиардеров и тарифной политике.

Отдельно губернатор остановился на пошлинах, заявив, что они имеют личную выгоду для президента США.

«И, кстати, эти пошлины — это операция в личных интересах. Речь идет о его собственном портфеле. Вы прекрасно знаете, что он сделал во Вьетнаме с тарифами: использовал их, чтобы выбить выгодные условия для своего гольф-клуба и ускорить реализацию собственного девелоперского проекта. Сложите факты вместе. Это беспрецедентная коррупция, которая происходит прямо сейчас, в прямом эфире», — подчеркнул Ньюсом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com