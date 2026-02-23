Ученые: Люди могут жить дольше 8 23.02.2026, 10:16

Мы еще не достигли максимума своих возможностей.

Новое масштабное исследование 450 регионов Западной Европы выявило значительные различия в процессах старения и показало, где продолжительность жизни продолжает быстро увеличиваться.

Об этом сообщает издание Live Science.

За последние 150 лет в развитых странах наблюдается устойчивый рост продолжительности жизни. XX век стал периодом настоящего прорыва благодаря победе над инфекционными заболеваниями и успехам в лечении сердечно-сосудистых болезней. Сегодня мнения ученых разделились: одни утверждают, что человечество близко к «биологическому пределу», другие считают, что потенциал организма еще далек от исчерпания.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, охватило период с 1992 по 2019 год и почти 400 миллионов жителей 13 стран Западной Европы, включая Испанию, Данию и Швейцарию. Использование сложных статистических моделей позволило исключить случайные колебания (например, последствия аномальной жары 2003 года или эпидемий гриппа) и выявить фундаментальные демографические тенденции.

Главный вывод ученых обнадеживает: признаки замедления роста продолжительности жизни в ведущих регионах отсутствуют.

В наиболее благополучных областях — Северной Италии, Швейцарии, отдельных провинциях Испании и Франции — средняя продолжительность жизни ежегодно увеличивается примерно на 2,5 месяца для мужчин и 1,5 месяца для женщин.

К 2019 году, перед началом пандемии, эти показатели достигли 83 лет для мужчин и 87 лет для женщин, опровергая теорию о «стеклянной крыше» человеческого возраста.

Однако с середины 2000-х годов заметна тревожная дивергенция. Если в 1990-х отстающие регионы быстро сокращали разрыв с лидерами, то после 2005 года этот процесс замедлился.

Регионы-лидеры: продолжают устанавливать рекорды долголетия. Регионы-аутсайдеры: Восточная Германия, Валлония в Бельгии и некоторые части Великобритании — здесь прогресс фактически остановился, а в отдельных случаях наблюдается снижение продолжительности жизни.

Главным фактором региональных различий оказалось состояние здоровья людей в возрасте от 55 до 74 лет. В 1990-х смертность в этой группе резко падала благодаря медицинским инновациям и изменениям образа жизни. Сегодня в некоторых регионах (например, на средиземноморском побережье Франции и в крупных частях Германии) риск преждевременной смерти снова растет.

Ученые связывают это не только с медициной, но и с социально-экономическими условиями: последствиями финансового кризиса 2008 года, качеством питания, уровнем курения и алкоголя.

Будущее человеческой долголетия зависит не столько от расшифровки генома, сколько от способности общества преодолевать социальные и экономические неравенства. Пока небольшая часть регионов расширяет границы возможного, большинство сталкивается с застойным ростом продолжительности жизни. Главный вызов — сделать достижения медицины и высокий уровень жизни доступными для всех, независимо от места проживания.

