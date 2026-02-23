закрыть
Минчане выстроились в огромную очередь

14
  • 23.02.2026, 10:23
  • 4,578
На этот раз за бесплатными блинами.

Масленичные гуляния прошли у супермаркета на улице Плеханова, 91, — на площадке бывшего универсама «Серебрянка», пишет onliner.by.

Поводом для ажиотажа стала раздача блинов, которую организовала торговая сеть «Санта». Всего в столице раздали около 2000 блинов. На месте блины начиняли икрой, сыром, рыбными и сладкими начинками и раздавали всем желающим без дополнительных условий.

На праздник пришли несколько тысяч человек — в основном семьи с детьми. Для гостей работали ведущий, диджей и аниматоры, проходили конкурсы с призами. Одним из самых популярных развлечений стало соревнование по подбрасыванию и переворачиванию муляжа большого блина.

Масленичные мероприятия прошли также в Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске и Пинске.

