СМИ рассказали, кто сорвал план РФ по захвату Киева

СМИ рассказали, кто сорвал план РФ по захвату Киева15
- 23.02.2026, 10:44
Западные спецслужбы заранее передавали Украине данные о планах Кремля.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) и его руководитель на тот момент, Кирилл Буданов, еще до 24 февраля 2022 года проводили подготовительные меры на случай полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает британское издание The Guardian, рассказывая о том, как западные спецслужбы заранее передавали Украине данные о планах Кремля.
В конце 2021 – начале 2022 года США и Великобритания располагали детальной информацией о возможном нападении России. Эти сведения поступали в Украину через официальные и разведывательные каналы.
Несмотря на общий скептицизм относительно полномасштабного вторжения РФ, украинская разведка фиксировала рост военной активности на границе. Российская разведка усилила агентурную и диверсионную работу в стране, пытаясь устанавливать контакты как с высокопоставленными чиновниками, так и с низшими эшелонами государственного аппарата.
В таких условиях ГУР провел непубличное contingency-планирование — подготовку к возможной крупной агрессии. «Небольшая группа офицеров начала тихое планирование различных сценариев эскалации», — отмечает The Guardian.
Под видом учений украинская разведка организовала логистические и безопасные меры. Ключевым объектом в планах России считался аэропорт в Гостомеле, через который Кремль рассчитывал быстро захватить Киев. Однако ожесточённые бои за Гостомель, Мощун и Ирпень разрушили этот сценарий.
В материале подчеркивается, что украинские спецслужбы действовали в условиях высокой неопределенности, но их действия помогли предотвратить реализацию худшего сценария вторжения.