Белорусы отправили имперца из Чебоксар «вслед за российским военным кораблем» 11 23.02.2026, 10:48

12,826

Буря в соцсетях.

Пользователь с ником miroz.rus, подписанный как Михаил Глухов, в соцсети Threads обратился к белорусам с вопросом: «Если завтра в стране состоится референдум о вхождении в состав России, вы бы согласились?»

Большинство ответов жителю российских Чебоксар были короткими и категоричными: «Нет» или «Никогда».

«Никогда этого не будет! Надо быть последним ***, чтобы задавать такие вопросы».

«В Европу — да, в Россию — нет».

«Не провоцируйте на грубость со своими имперскими замашками».

Однако большая часть комментариев была резкой и эмоциональной: многие пользователи советовали автору «идти вслед за российским военным кораблем», отправляли в грубой форме послания и задавались вопросом, не «пропустил ли он приём таблеток».

