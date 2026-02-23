Кубинские силовики покидают Венесуэлу

Кубинские силовики покидают Венесуэлу5
- 23.02.2026, 14:28
Под давлением США.
Кубинские сотрудники безопасности и часть военных советников покидают Венесуэлу на фоне давления со стороны США после январской операции по захвату диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 11 источников, знакомых с ситуацией. Официально Каракас и Гавана о разрыве сотрудничества не объявляли.
По данным агентства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес доверила свою охрану венесуэльским силовикам. Ранее Мадуро и его предшественник Уго Чавес опирались на элитные кубинские подразделения. Несколько источников утверждают, что кубинские советники были отстранены от работы в военной контрразведке DGCIM — структуре, которая считалась ключевым инструментом подавления внутренней оппозиции.
Часть кубинских военных и медиков в последние недели вылетела на родину. По словам одного из источников, решение о сокращении присутствия было принято по указанию Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники Reuters не уточняют, идет ли речь о принудительном выводе, самостоятельном отъезде или отзыве по решению Гаваны. При этом несколько источников подчеркивают, что некоторые военные советники остаются в стране, а часть сотрудников разведки, вероятно, продолжает работу.
После операции 3 января, в ходе которой Мадуро был захвачен американскими военными, президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности.