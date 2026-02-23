Кубинские силовики покидают Венесуэлу 5 23.02.2026, 14:28

10,450

Под давлением США.

Кубинские сотрудники безопасности и часть военных советников покидают Венесуэлу на фоне давления со стороны США после январской операции по захвату диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 11 источников, знакомых с ситуацией. Официально Каракас и Гавана о разрыве сотрудничества не объявляли.

По данным агентства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес доверила свою охрану венесуэльским силовикам. Ранее Мадуро и его предшественник Уго Чавес опирались на элитные кубинские подразделения. Несколько источников утверждают, что кубинские советники были отстранены от работы в военной контрразведке DGCIM — структуре, которая считалась ключевым инструментом подавления внутренней оппозиции.

Часть кубинских военных и медиков в последние недели вылетела на родину. По словам одного из источников, решение о сокращении присутствия было принято по указанию Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники Reuters не уточняют, идет ли речь о принудительном выводе, самостоятельном отъезде или отзыве по решению Гаваны. При этом несколько источников подчеркивают, что некоторые военные советники остаются в стране, а часть сотрудников разведки, вероятно, продолжает работу.

После операции 3 января, в ходе которой Мадуро был захвачен американскими военными, президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com