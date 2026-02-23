закрыть
Таможенная служба США прекращает взимание тарифов Трампа

8
  • 23.02.2026, 11:12
  • 5,736
Таможенная служба США прекращает взимание тарифов Трампа

Решение принято после признания пошлин незаконными Верховным судом.

Агентство таможенной и пограничной службы США объявило, что прекращает взимание тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом в прошлом году, которые Верховный суд признал незаконными, во вторник, 24 февраля, говорится на сайте агентства.

Таможенная и пограничная служба США заявила, что со вторника она деактивирует все тарифные коды, связанные с предыдущими распоряжениями Трампа о пошлинах на основе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Такой шаг стал возможен после того, как 20 февраля Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Официальное прекращение взимания этих тарифов совпадает с введением новой 15-процентной глобальной пошлины на основании другого правового акта. Об этом решении Трамп объявил после решения Верховного суда.

