Власть в Иране держится исключительно на кончиках штыков Аббас Галлямов

23.02.2026, 11:22

1,832

Аббас Галлямов

Теократия деградировала в режим принуждения и страха.

В апреле Хаменеи исполнится 87 лет. Или не исполнится. В любом случае рахбар уже хромая утка, и власть в Иране всё больше концентрируется в руках секретаря местного Совбеза Али Лариджани. Дело не только в возрасте, но и в том, что в стране покончено с остатками легитимности и власть там теперь держится исключительно на кончиках штыков. С функциональной точки зрения клир для местной политической системы становится каким-то ненужным элементом, пятым колесом в телеге.

Со временем люди иногда меняются, и, возможно, Лариджани уже не тот, что раньше, но вообще у него всегда была репутация человека прагматического склада, а не фанатика. Он регулярно конфликтовал с консерваторами — в том числе и из-за нежелания ужесточать позицию страны на переговорах по предыдущему ядерному досье.

Давайте представим себе, что Хаменеи не доживёт до своего дня рождения — сам ли, с помощью того же Лариджани ли… После назначения брата последнего новым рахбаром (в отличие от брата Садека сам Али не является священнослужителем и, следовательно, претендовать на пост не сможет) ему потребуется какое-то время на укрепление своих позиций и зачистку нелояльных представителей госаппарата. Думаю, все пройдёт быстро — нелояльным (в первую очередь ультрахардлайнерам) будет просто не на кого опереться. Президент — умеренный и кабинет его в основном состоит из таких же умеренных, изгнание ультрахардлайнеров они поддержат. Народ тех вообще ненавидит. Снаружи — Трамп. Экономика в кризисе и рецептов её спасения у хардлайнеров нет, наоборот — это они её туда загнали. Некуда бедному крестьянину податься.

Если исходить из опыта прошлого, можно предположить, что после консолидации власти Лариджани пойдёт-таки на сделку с Западом. Геройской смерти в окопе он вполне способен предпочесть деэскалацию и денуклеаризацию в обмен на снятие санкций. А вот ДО того, как эта консолидация произойдёт, — пока он ещё заложник инерции — Лариджани может решить, что он ещё не в состоянии позволить себе «прогнуться под врага». В конце концов, он пока ещё не руководитель страны, а значит подставляться, занимая недостаточно «патриотическую» позицию — в тот момент, когда все те, кого он должен в ближайшее время возглавить, занимают именно её, — ему пока нельзя.

Думаю, что американцы не могут не просчитывать описанного сценария. Если они сделают на него ставку, то могут признать затягивание переговоров самым рациональным на сегодня решением. Это точно не идеальный вариант, но и война с непредсказуемыми последствиями — тоже не айс.

Самое главное, что соответствующий месседж им мог передать и сам Лариджани. Рискованно? Да. Но ведь совсем обидно будет сейчас — когда ты в пяти минутах от вершины, на которую карабкался всю жизнь, — пасть жертвой войны, которая начнётся из-за неадекватных психов в тюрбанах.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com