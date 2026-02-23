Роберт Паттисон рассказал о фильме, который его потряс 23.02.2026, 12:22

Роберт Паттинсон

Звезда вампирской саги «Сумерки» признался, что редко смотрит хорроры.

Актер Роберт Паттинсон признался, что один из хорроров настолько его напугал, что он лег спать, держа рядом два кухонных ножа. По словам актера, после просмотра картины он был уверен, что кто-то может ворваться в дом, пишет Far Out Mag (перевод — сайт Charter97.org).

Паттинсон, ставший любимцем киноманов после образа вампира из серии «Сумерки», давно известен выбором нестандартных ролей. Он работал с такими мастерами, как Дэвид Кроненберг («Карты к звездам», «Космополис») и Робертом Эггерсом («Маяк»), но открыто признает, что фильмы ужасов он смотрит редко.

Хотя Паттинсон не раскрыл название пугающей картины, фанаты предполагают, что речь может идти о работах режиссера Паркара Финна — автора хоррора «Улыбка». Паттинсон связан с его будущим ремейком «Одержимость» в роли продюсера, хотя участие в съемках сорвал плотный график — от «Дюна: Часть 3» до «Бэтмен: Часть 2».

