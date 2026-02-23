закрыть
25 февраля 2026, среда, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Times: В этом селе россияне живут около 12 минут

8
  • 23.02.2026, 12:19
  • 8,478
The Times: В этом селе россияне живут около 12 минут

Степногорск стал одной огромной могилой для оккупантов.

Российские оккупанты пытаются прорваться на Запорожском направлении, чтобы приблизиться к городу Запорожье. Последним главным барьером на этом пути является небольшое село Степногорск, которое отчаянно защищают украинские Вооруженные силы.

Как пишет The Times, около 20 000 российских военнослужащих прибыли в Степногорск, намереваясь проложить путь на север к Запорожью, расположенному в 22 километрах. Это село – последний украинский оплот перед рекой Конской. Если россиянам удастся пересечь этот барьер, они смогут обстрелять город из артиллерии.

«Потеря Степногорска позволит противнику преодолеть естественный барьер, продвинуть артиллерию и беспилотные летательные аппараты и круглосуточно обстреливать Запорожье. Это вызовет панику среди гражданского населения и гуманитарный кризис. Это создаст условия для оккупации Запорожья и потери регионального центра», – говорит Монгол, старший офицер, командующий подразделением «FERRATA» ГУР Украины.

Битва под Степногорском ведется элитными подразделениями, что свидетельствует о её важности. Россияне направили в село две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа. На их пути, в соотношении примерно семь к одному, стоят бойцы спецназа ГУР, а также небольшое количество пехоты, беспилотников и подразделений территориальной обороны.

Группа «FERRATA» занимается разведкой, контратаками и рейдами на российские позиции, оттесняя их всякий раз, когда они пытаются занять передовые позиции:

«Я думаю, что средняя продолжительность жизни одного мобилизованного русского здесь составляет около 12 минут, не больше», – сказал один из офицеров «FERRATA». «А цена его жизни, если говорить о снарядах и средствах поражения, потраченных на его убийство, составляет около 5000–6000 долларов».

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип