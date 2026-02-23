Наталья Радина: Николай Статкевич до сих пор находится в большой опасности 2 23.02.2026, 12:28

2,004

Николай Статкевич

Нужно пристально следить за состоянием лидера белорусской оппозиции.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что перенесший в тюрьме инсульт лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич находится в большой опасности. Об этом она заявила в интервью «Радыё Рацыя»:

— Это действительно так, и я говорю это с горечью. С одной стороны, мы, конечно, рады, что Николай Статкевич все-таки на свободе, что он дома, рядом со своей женой Мариной, которая самоотверженно боролась за него столько лет.

С другой стороны, мы видим, что его освободили в крайне тяжелом состоянии, что в тюрьме он перенес инсульт. Мы этого ожидали, потому что сразу было понятно: у Николая серьезные проблемы со здоровьем. Мы били тревогу, журналисты писали, что у Николая Статкевича в тюрьме мог случиться либо инсульт, либо инфаркт — у него большие проблемы с сердцем. Во время заключения он несколько раз переболел ковидом, Николаю была необходима неотложная медицинская помощь. Но нас никто не слушал — и вот результат. То, что сделали власти, это просто доведение человека до инвалидного состояния.

Я сейчас по-прежнему очень переживаю за состояние Николая Статкевича. Будет ли ему в Беларуси предоставлена адекватная медицинская помощь? Сможет ли он пройти нормальную реабилитацию? Я считаю, что он до сих пор находится в большой опасности.

Необходимо держать фокус на его жизни и судьбе в Беларуси, о нем нельзя забывать. Власти должны знать, что и западные дипломаты, и вся белорусская эмиграция за рубежом — все следят за состоянием здоровья Николая Статкевича.

— Некоторые говорят, что, возможно, его поступок на границе, когда он оказался покидать Беларусь, был не нужным, и что Статкевич был бы полезнее, если бы остался по эту сторону границы и сохранил здоровье в том состоянии, в каком он был 11 сентября 2025 года.

— Никто не имеет права осуждать Николая Статкевича. Это был его выбор. Я считаю, что это достойный поступок — то, что он сделал. Такие люди сохраняют честь всей нации. Нацию начинают уважать, когда такие люди, как Николай Статкевич, совершают подобные поступки.

Мне писали многие люди, в том числе из Украины, и говорили: «Теперь мы вас, белорусов, уважаем». Когда они увидели, как Николай Статкевич повел себя на границе, они поняли, что белорусы на самом деле упорные и способны добиваться своих целей. Они сказали это именно после того, как увидели поступок Николая Статкевича. Он — по-настоящему большая личность для Беларуси. Таких людей нужно беречь, потому что их очень мало в любой нации.

— Как вы считаете, станет ли состояние здоровья Николая Статкевича темой международного давления на белорусские власти в вопросе ответственности за пытки политзаключенных?

— Конечно, то состояние, в котором был освобожден Николай Статкевич, свидетельствует о пытках в отношении политзаключенных. И приветствовать освобождение человека в таком состоянии я бы не стала. К сожалению, и раньше политзаключенные выходили на свободу в крайне тяжелом состоянии, тяжело больными. Некоторые умирали через месяц, через год после освобождения.

Я надеюсь, что Николай Статкевич восстановится и сможет оправиться после инсульта. Но это ни в коем случае не должно привести к какому-либо смягчению санкций против режима Лукашенко. Во-первых, сначала его насильно вывезли из страны, затем снова поместили в тюрьму и довели до такого состояния. За это власти также должны нести ответственность. Никакого снятия санкций сейчас быть не должно.

