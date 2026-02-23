Z-блогеры набросились на певца Сергея Лазарева 4 23.02.2026, 12:33

13,656

Сергей Лазарев

Артисту стали угрожать тюрьмой.

Российский певец и телеведущий Сергей Лазарев стал объектом травли военкоров и z-блогеров. В эфире одного из самых рейтинговых шоу страны «Ну-ка, все вместе!» на «России 1» Лазарев раскритиковал ансамбль народной песни. Одного из самых популярных исполнителей страны массова атаковали «патриоты» и их ресурсы. Колумнист RT Игорь Мальцев намекнул на «экстремистскую» ориентацию артиста, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Ансамбль народной песни «Толока» получил низший балл на песенном шоу «Ну-ка, все вместе!». Главный в жюри Сергей Лазарев во время выступления не скрывал своего отношения к группе и прямо в микрофон произнес «у меня ощущение, что я на какой-то пьянке» и «фух, я устал». Усугубило ситуацию еще и то, что «Толока» выбрали для конкурса оригинальную фольклорную песню из прифронтовой Белгородской области.

На артиста накинулись каналы Swiss Vatnik, Радио Лекух, МоскалькоV. Канал «Русский Сыч» пошел дальше всех и намекает Лазареву на тюрьму: «Здесь вам, Сергеям Лазаревым, не курорт ни разу. А будете ещё так морщиться на песню русскую, так и труд во исправление встанет. Найдется за что. Обязательно найдется». Колумнист RT Игорь Мальцев и вовсе переводит тему на сексуальную ориентацию артиста и пишет: «Что он себе позволяет?»

В начале войны Сергей Лазарев был артистом, который громче всех осудил «СВО". Сейчас все посты и сторис в его инстаграме, посвященные вторжению в Украину, удалены, но сохранились скриншоты черного квадрата. Как рассказали источники «МО» в окружении артиста, весной 2022 он пытался уехать. Но фактически Лазарева взяли в заложники, шантажируя детьми: «Ему позвонили из Кремля и сказали — у вас же двое суррогатных детей. Вы живете с мужчиной. Вы что, хотите, чтобы все это стало публичной информацией, а Аня и Никита воспитывались в детском доме?». В итоге артист почистил свои соцсети, а уже в июне 2022-го выступил на концерте для беженцев с Донбасса, где заявил: «Я – россиянин! И никогда этого не стеснялся! Я искренне люблю Россию!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com