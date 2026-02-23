Z-блогеры набросились на певца Сергея Лазарева

Z-блогеры набросились на певца Сергея Лазарева4
- 23.02.2026, 12:33
- 13,656
Артисту стали угрожать тюрьмой.
Российский певец и телеведущий Сергей Лазарев стал объектом травли военкоров и z-блогеров. В эфире одного из самых рейтинговых шоу страны «Ну-ка, все вместе!» на «России 1» Лазарев раскритиковал ансамбль народной песни. Одного из самых популярных исполнителей страны массова атаковали «патриоты» и их ресурсы. Колумнист RT Игорь Мальцев намекнул на «экстремистскую» ориентацию артиста, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».
Ансамбль народной песни «Толока» получил низший балл на песенном шоу «Ну-ка, все вместе!». Главный в жюри Сергей Лазарев во время выступления не скрывал своего отношения к группе и прямо в микрофон произнес «у меня ощущение, что я на какой-то пьянке» и «фух, я устал». Усугубило ситуацию еще и то, что «Толока» выбрали для конкурса оригинальную фольклорную песню из прифронтовой Белгородской области.
На артиста накинулись каналы Swiss Vatnik, Радио Лекух, МоскалькоV. Канал «Русский Сыч» пошел дальше всех и намекает Лазареву на тюрьму: «Здесь вам, Сергеям Лазаревым, не курорт ни разу. А будете ещё так морщиться на песню русскую, так и труд во исправление встанет. Найдется за что. Обязательно найдется». Колумнист RT Игорь Мальцев и вовсе переводит тему на сексуальную ориентацию артиста и пишет: «Что он себе позволяет?»
В начале войны Сергей Лазарев был артистом, который громче всех осудил «СВО". Сейчас все посты и сторис в его инстаграме, посвященные вторжению в Украину, удалены, но сохранились скриншоты черного квадрата. Как рассказали источники «МО» в окружении артиста, весной 2022 он пытался уехать. Но фактически Лазарева взяли в заложники, шантажируя детьми: «Ему позвонили из Кремля и сказали — у вас же двое суррогатных детей. Вы живете с мужчиной. Вы что, хотите, чтобы все это стало публичной информацией, а Аня и Никита воспитывались в детском доме?». В итоге артист почистил свои соцсети, а уже в июне 2022-го выступил на концерте для беженцев с Донбасса, где заявил: «Я – россиянин! И никогда этого не стеснялся! Я искренне люблю Россию!»