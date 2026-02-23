ГАИ призвала белорусских водителей пересесть на общественный транспорт 3 23.02.2026, 12:56

4,580

Правда, в одной области.

ГАИ Брестчины 23 февраля объявила план «Погода» в Барановичском районе из-за обильного снега. Стражи дорог призвали водителей пересесть на общественный транспорт, если это возможно.

Опасность погода представляет не только в Барановичском районе: в некоторых местах Брестчины ждём дождь, дождь со снегом, налипание снега и гололедицу.

На случай обильного снега ГАИ как раз рекомендует отказаться от поездок на личном авто. При скоплении и налипании снега на дороге сложнее управлять машиной, становится больше тормозной путь, увеличивается вероятность заноса, отметили в Госавтоинспекции.

Вот каких правил надо придерживаться в непогоду:

снизить скорость,

увеличить дистанцию и боковой интервал,

исключить опасные обгоны.

«При угрозе безопасности движения могут вводиться ограничения», – предупредили в ГАИ Брестчины.

