ГАИ призвала белорусских водителей пересесть на общественный транспорт

ГАИ призвала белорусских водителей пересесть на общественный транспорт3
- 23.02.2026, 12:56
- 4,580
Правда, в одной области.
ГАИ Брестчины 23 февраля объявила план «Погода» в Барановичском районе из-за обильного снега. Стражи дорог призвали водителей пересесть на общественный транспорт, если это возможно.
Опасность погода представляет не только в Барановичском районе: в некоторых местах Брестчины ждём дождь, дождь со снегом, налипание снега и гололедицу.
На случай обильного снега ГАИ как раз рекомендует отказаться от поездок на личном авто. При скоплении и налипании снега на дороге сложнее управлять машиной, становится больше тормозной путь, увеличивается вероятность заноса, отметили в Госавтоинспекции.
Вот каких правил надо придерживаться в непогоду:
снизить скорость,
увеличить дистанцию и боковой интервал,
исключить опасные обгоны.
«При угрозе безопасности движения могут вводиться ограничения», – предупредили в ГАИ Брестчины.