«У Запада достаточно ресурсов, чтобы остановить Россию»

Цель Европы должна быть четкой — победа Киева.

Бывший министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что у Запада по-прежнему нет единой стратегии в противодействии российской агрессии, хотя в война России против Украины длиться уже пятый год. По его словам, конфликт давно стал не только борьбой Украины за выживание, но и войной против всего Запада, его ценностей и будущего, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Политик подчеркивает, цель должна быть четкой — победа Украины. Это не означает оккупацию России, но предполагает, что агрессия должна потерпеть поражение, Украина — сохранить суверенитет, а любая пауза в боевых действиях — не стать подготовкой к следующей атаке. Он считает, что членам НАТО и другим союзникам необходимо признать, что российский империализм угрожает не только Киеву, но и всему региону.

За четыре года войны Запад добился значимых результатов: большинство стран усилили оборонные бюджеты, санкции ограничили российскую военную экономику, а Украина получила современные виды вооружений. Но, по мнению экс-министра, эти успехи достигнуты не благодаря общей стратегии, а из-за экстренных решений и реагирования на срочные просьбы Киева.

Он критикует мирные переговоры, которые, по его мнению, ориентированы скорее на внутреннюю политику США, чем на реальные условия для мира. Европа, утверждает он, фактически остается наблюдателем.

Для достижения победы Западу необходимо усилить поддержку Украины на земле, в воздухе и на море, пресечь возможности России продолжать войну, ввести максимально жесткие экономические меры — прежде всего в сфере экспорта нефти и газа. Также необходима идеологическая победа, демонстрация превосходства демократических ценностей над авторитаризмом. Он уверен, что Россию можно остановить, у Запада достаточно ресурсов.

