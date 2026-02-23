закрыть
25 февраля 2026, среда, 13:23
В Минске задерживали всю семью издателей Богдановичей

4
  • 23.02.2026, 13:08
  • 10,492
В Минске задерживали всю семью издателей Богдановичей

Мужа, жену и двух дочерей.

В результате массовых задержаний издателей и книгораспространителей, которые произошли на прошлой неделе в Минске, была задержана католическая семья Богдановичей, пишет «Хрысціянская візія».

Вероятно, Елену и Вацлава вместе с их дочерьми — Антониной и Викторией — задержали в связи с их деятельностью в издательстве «Технология». На странице издательства в Facebook появилось сообщение, что оно временно не работает «по определенным причинам».

Вацлав и Виктория также являются авторами собственных книг, которые публиковались на белорусском языке.

По предварительной информации, на свободу были отпущены только Елена и Антонина Богдановичи. Что происходит с Вацлавом и Викторией — неизвестно.

