Отношения Москвы и Вашингтона так и не улучшились.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, казалось, дало Путину шанс наконец добиться от США желаемого — сокращения поддержки Украины и восстановления партнерства. Однако спустя год стало ясно, что эти ожидания не оправдались. Несмотря на прежние симпатии Трампа к российскому лидеру, реальной выгоды Москва почти не получила, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков, попытки нормализовать двусторонние отношения провалились. Не восстановлены прямые авиарейсы, не назначен новый американский посол. Даже летний саммит Трампа и Путина на Аляске, сопровождавшийся громкими заявлениями, не привел к реальному дипломатическому сближению.

Трамп, вопреки ожиданиям Кремля, игнорировал предложения Путина по ключевым международным вопросам. После ударов США по Ирану он отклонил российскую инициативу посредничества, а на саммит по Газе Путина даже не пригласил, вынудив Москву перенести собственное ближневосточное мероприятие.

США под руководством Трампа также вмешались в дела регионов, которые Москва считает зонами своего влияния. Вашингтон выступил посредником между Арменией и Азербайджаном, способствовал смене власти в Венесуэле и усилил давление на Иран и Кубу. Кроме того, Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний , захватил российский танкер и склонял Индию отказаться от закупки российской нефти.

Не лучше обстоят дела и в сфере контроля над вооружениями. Предложение Путина сохранить лимиты договора СНВ еще на год Трамп фактически проигнорировал, вместо этого поднимая вопрос о включении Китая в будущие соглашения.

Хотя хаотичная политика Трампа и ослабление трансатлантических связей создают для России определенные возможности, Кремль остается скован войной против Украины, которая длится уже пятый год.

В итоге, считают эксперты, Путин не получил от Трампа ни уважения, ни стратегических преимуществ — лишь продолжение изоляции и затяжной войны.

